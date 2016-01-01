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Действующий чемпион «Дакара» Прайс сломал бедро и сошел с дистанции

Действующий чемпион «Дакара» Прайс сломал бедро и сошел с дистанции

Действующий чемпион «Дакара» австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции, сообщает L'Equipe.

Прайс (КТМ) получил перелом левого бедра, упав за несколько километров до финиша 4-го этапа в боливийском городе Туписа. После падения мотоциклист был эвакуирован медицинским штабом гонки на вертолете.

Прайс после трех этапов шел на 5-м месте общего зачета в категории мотоциклов, отставая от лидирующего испанца Хоана Барреды Борта («Хонда») на 16 минут 19 секунд.
По материалам: Р-Спорт
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