Действующий чемпион «Дакара» Прайс сломал бедро и сошел с дистанции

Действующий чемпион «Дакара» австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции, сообщает L'Equipe.



Прайс (КТМ) получил перелом левого бедра, упав за несколько километров до финиша 4-го этапа в боливийском городе Туписа. После падения мотоциклист был эвакуирован медицинским штабом гонки на вертолете.



Прайс после трех этапов шел на 5-м месте общего зачета в категории мотоциклов, отставая от лидирующего испанца Хоана Барреды Борта («Хонда») на 16 минут 19 секунд.

Действующий чемпион «Дакара» австралийский мотоциклист Тоби Прайс получил тяжелую травму на 4-м этапе ралли-рейда, проходящего в Южной Америке, и сошел с дистанции, сообщает L'Equipe.Прайс (КТМ) получил перелом левого бедра, упав за несколько километров до финиша 4-го этапа в боливийском городе Туписа. После падения мотоциклист был эвакуирован медицинским штабом гонки на вертолете.Прайс после трех этапов шел на 5-м месте общего зачета в категории мотоциклов, отставая от лидирующего испанца Хоана Барреды Борта («Хонда») на 16 минут 19 секунд.