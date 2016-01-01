В мотогонщика на ралли «Дакар-2017» ударила молния

Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участвующий в проходящем в Южной Америке ралли-марафоне «Дакар», получил удар молнии.Инцидент случился во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Отмечается, что спортсмен успел спустить с мотоцикла одну ногу и поставить на землю. Благодаря этому электрический разряд не прошел сквозь него и не причинил ему серьезного вреда.Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и планирует продолжить участие в ралли. Окончательное решение о допуске словака к соревнованиям примут врачи после комплексного обследования Якеша.В 2017 году «Дакар» проходит со 2 по 14 января в Парагвае, Аргентине и Боливии.