Ники Хэйден скончался после ДТП

Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден умер из-за травм, полученных в ДТП.17 мая спортсмен попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского города Римини. 35-летний спортсмен был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже он был введен в состояние искусственной комы, но не выжил. Скончался Ники Хэйден 22 мая 2017 года в больнице Буфалини (Чезена, Италия).Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 годы — самом престижном соревновании по шоссейно-кольцевым мотогонкам.. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda. С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike, в текущем сезоне он занимал 13-е место в общем рейтинге.