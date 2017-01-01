Ники Хэйден скончался после ДТП

Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден умер из-за травм, полученных в ДТП.
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