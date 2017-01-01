Хэмилтон: Я достиг стадии, когда начинает терзать вопрос - буду ли я скучать по Формуле-1, если уйду

Четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон о том, как ему удалось прибавить после летнего перерыва, почему он считает Фернандо Алонсо самым сильным соперником, и когда планирует уйти из Формулы 1…



Прежде вы когда-нибудь пилотировали машину, к которой было столь же непросто найти подход?

- Машина McLaren 2008 года была непростой, а в 2009-м – просто ужасной. Машина Mercedes этого сезона оказалась самой сложной с точки зрения нахождения подхода. Некоторые проблемы преследуют нас не один год. В этом сезоне мы поняли, что именно нужно сделать, надеюсь, в 2018-м слабые места будут устранены.



Перед этим сезоном нам пришлось построить новую машину, что частично обострило наши проблемы. Шины повлияли на поведение машины. Не поймите меня неправильно, машина получилась замечательной, но порой было непросто заставить её работать.



- После летнего перерыва мы видели Льюиса Хэмилтона на пике формы?

- Да. Я хотел сделать еще один шаг вперед. Приезжая на гонку, вы хотите максимально раскрыть потенциал – свой и машины. Оказываясь за рулем – хотите победить. Именно так было со мной после летнего перерыва.



Машина не всегда позволяла добиться максимума, но я все равно старался делать все, что в моих силах. Даже в тех гонках, где мы выглядели недостаточно конкурентоспособными, мы добивались более высокого результата, чем рассчитывали.



Есть тонкая грань между тем, чтобы выжать из машины максимум, и перейти границу дозволенного. Люди говорили, что в этом году у нас была лучшая машина, но у неё были проблемы. После того, что произошло в Венгрии, я стал лучше понимать наши возможности.

Я не считаю себя лидером команды. Я – одно звено в большой цепочке. Секрет состоит в том, чтобы связи между всеми звеньями были максимально прочными.



- Как вы оцениваете свою борьбу с Себастьяном Феттелем? Он не выдержал вашего прессинга?

- Это просто предположение. Трудно судить со стороны. Вы всегда оказываете максимум прессинга в надежде, что соперник проявит слабость. Это как в теннисе – когда Федерер играет с Надалем, то каждый ждет, что соперник проявит небольшую слабость. Полпроцента слабости было бы достаточно, и так было между нами.



Я думаю, что ключ к успеху – стабильность выступлений. Я сравниваю этот сезон со стометровым забегом Усейна Болта. Он тоже часто стартует не лучшим образом, но затем прибавляет. В конце сезона я был лучше, чем в начале.



- Значит и Феттель стал лучше после противостояния с вами?

- Конечно. Но я не скажу вам, что узнал о Себастьяне. Полагаю, в следующем году он станет сильнее, но я этого не боюсь. Если я максимально выложусь, то смогу сдержать кого угодно.



Я провел сезон почти без ошибок, но недоволен своими выступлениями в России и Монако. В Австрии я был оштрафован за замену коробки передач. В остальном у меня не было ошибок – это повод для гордости.



- Предположим, что в 2018-м у Mercedes, Ferrari, Red Bull и McLaren будут одинаковые машины. Кого вы будете опасаться больше всего?

- Полагаю, напряженная борьба у меня будет с Феттелем, Ферстаппеном и Алонсо. Надеюсь, в следующем году мы сможем бороться друг с другом. Все мы немного разные, но при этом можем вести борьбу колесо в колесо.



После опыта этого сезона я буду больше места оставлять Себастьяну. Я буду оставлять больше места Максу, но по другим причинам – он очень сильно рискует. Макс с годами станет еще лучше.



Фернандо – самый сложный соперник, и я уважаю его. Чтобы опередить его, нужно правильно распорядиться всеми картами, что у вас есть. Кто из нас четырех окажется впереди? Я готов заплатить, чтобы узнать это!



- Как долго вы планируете еще выступать в Формуле 1?

- Мне предстоит провести еще один год с командой по действующему контракту, я хочу продолжить сотрудничество, но уже достиг той стадии, когда меня начинает терзать вопрос о том, буду ли я скучать по Формуле 1 через год или через пять, если уйду.



На днях я беседовал с другом о вещах, которых с нетерпением жду – о том, как буду жить в одном месте, заниматься рутинными делами, постоянно видеться с друзьями и семьей. Оставаясь в Формуле 1 еще на один сезон, я откладываю все это.

Моя тетя умерла от рака, и в свой последний день она сказала мне: «Я работала каждый день и планировала, что однажды остановлюсь, чтобы заняться тем, что нравится мне, но мне не хватило времени». Именно поэтому в глубине души я сейчас стараюсь жить максимально насыщенной жизнью, но мне приходится разрываться между двумя желаниями – желанием продолжать участвовать в гонках и заниматься чем-то другим. Надеюсь, я выберу правильный момент для того, чтобы уйти.



- Вы боитесь дня своей отставки?

- Это состояние ума, и я не испытываю страх. Многие скажут, что это связано с тем, что у меня есть финансовая свобода и мне не нужно беспокоиться о пенсии, но это не так. Я нашел в себе другие сильные стороны и мог бы работать в любой другой сфере, если бы так распорядилась судьба. У меня нет страха перед возрастом, поскольку я люблю учиться чему-то новому. Это рискованно, но мне это нравится.