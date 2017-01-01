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Хэмилтон: Я не представляю, что могу перейти в Ferrari

Хэмилтон: Я не представляю, что могу перейти в FerrariКонтракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце следующего года, но британский гонщик не собирается вести переговоры с другими командами, хотя там тоже должны появиться привлекательные вакансии.

Льюис Хэмилтон: «Я не представляю, что могу перейти в Ferrari, и не думаю, что изменю свое мнение. Я связан с Mercedes уже 13 лет – дольше, чем многие другие сотрудники и любой другой гонщик Формулы-1. Я горжусь, что работаю на эту компанию, и надеюсь, что именно здесь завершу карьеру».

В 2007 году Льюис Хэмилтон был напарником Фернандо Алонсо в McLaren, но тогда их сотрудничество закончилось крупным скандалом. Хотя оба утверждают, что с тех пор многое изменилось, четырёхкратный чемпион мира исключает, что они снова будут работать вместе.

«Этого никогда не произойдет, – заявил Льюис Хэмилтон. – Тото Вольфф понимает, как должна развиваться команда, и сравнивает ситуацию с магнитом. Когда встречаются два одинаковых полюса, они отталкиваются друг от друга, так что полюса должны быть противоположными. А когда встречаются два отрицательных полюса, происходит всплеск негативной энергии, как было в 2007-м между Алонсо и мной».

Действующий чемпион добавил, что в следующем году ожидает борьбу между Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing и рад столь сильным соперникам: «Чем выше прессинг, чем сложнее ситуация, тем лучше для меня. Сейчас Mercedes в отличной форме, и я не думаю, что что-то изменится».

По материалам: f1news
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