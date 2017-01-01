В Mercedes пригрозили Liberty уходом из Формулы-1

В 2017 году Формула-1 провела первый сезон с новыми владельцами – американской компанией Liberty Media, которая задалась целью заняться реформами в спорте. Одно из последних нововведений – новый логотип и обещания представить до старта 2018 года новую визуальную концепцию чемпионата.



До этого Liberty поделилась идеями по поводу будущих моторов чемпионата, что вызвало негативную реакцию автопроизводителей. В частности Ferrari дважды заявила, что может покинуть спорт, если новый регламент не будет скорректирован.



Теперь в схожем ключе высказался глава команды Mercedes Тото Вольф.



На вопрос Kronen Zeitung, что запомнилось ему из решений и нововведений Liberty Media за первый сезон их владения спортом, Вольф ответил: «Ничего. Совершать хаотичные действия вроде приглашения Майкла Баффера в Остине не значит делать спорт лучше».



Вольф заявил, что если Mercedes не устроит политика руководства чемпионата, то компания вполне может покинуть спорт.



«Такой сценарий вполне возможен, – заявил он. – Как и в случае с Ferrari. Если мы не увидим, какого направления придерживается Формула-1, то нам придется задать себе непростой вопрос: где в автоспорте мы хотим выступать на высшем уровне?»



Говоря о намерении Liberty Media уравнять силы в пелотоне и снизить расходы, Вольф добавил: «Нам не представили никакого видения. Никто не знает, куда мы движемся. Резкое падение продаж и прибыли – вот все, что нам известно».







