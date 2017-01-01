На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Марк Уэббер вошел в совет директоров Australian Grand Prix

Марк Уэббер вошел в совет директоров Australian Grand PrixБывший гонщик Формулы-1 и чемпион WEC 2015 года Марк Уэббер вошел в состав совета директоров Australian Grand Prix Corporation, занимающейся организацией этапа Формулы-1 в Мельбурне.

Помимо него в совет директоров вошел Кимберли Браун, обладающий богатым опытом в сфере спорта, туризма и организации крупных событий. Они заменили ушедшего в отставку Алана Оксли. Срок полномочий Уэббера и Брауна истекает через три года.

Джон Харнден, председатель Australian Grand Prix Corporation: «Алан Оксли сыграл важную роль и внес большой вклад в наш успех. Мы искренне благодарны Алану за его целеустремленную работу и постоянную поддержку. Марк Уэббер и Кимберли Браун – выдающиеся личности, они принесут в совет директоров свежий взгляд на развитие».


По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. Совет директоров единогласно ратифицировал новый коллективный договор
Берни Экклстоун уходит из совета директоров Формулы-1
Марк Уэббер объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона
Марк Уэббер отрицает переговоры с Porsche
Формула-1. Уэббер потеряет пять мест на старте Гран При Германии
Феттель: «Завоевать титул для меня абсолютно возможно»
Мартин Брандл: Уэббер потерял не только победу, но и доверие к команде
Марк Уэббер: У меня были отличные шансы на контракт с Ferrari
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Марк Уэббер вошел в совет директоров Australian Grand Prix
Liberty понравилось недовольство болельщиков новым логотипом Формулы-1
Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)
Феттель: Я ненавижу это говорить, но Льюис в этом году был лучшим
Тото Вольфф: Сегодня - день Боттаса

Последние новости спорта

12:50 Габриэла Коукалова: Честность и справедливость важнее побед, добытых любой ценой 155 | Биатлон

12:41 Флойд Мейвезер опроверг слухи о возвращении в бокс 133 | Бокс

12:28 Марк Уэббер вошел в совет директоров Australian Grand Prix 101 | Формула-1

12:20 Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов 123 | Новости спорта / Олимпийские игры

12:07 Беринчик ответил Валлеспину: Мы проверим в ринге твою скорость и твои навыки филиппинские 141 | Бокс

11:25 Ригондо: Только представьте, что будет, когда я побью Ломаченко 109 | Бокс

11:07 Ломаченко: Ригондо будет драться как будто это последний его бой 136 | Бокс

10:37 НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео) 140 | Баскетбол / Видео

10:20 НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео) 133 | Баскетбол / Видео

09:56 НХЛ. Факса, Копитар и Василевский - звезды игрового дня 128 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)

Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео)

НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

Падение Пидручного лишило Украину медали в супермикста на этапе КМ в Эстерсунде (Видео)

Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)





Топ-новости недели

Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби
Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского (Видео)
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Валттери Боттас выиграл квалификацию
Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (474)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги