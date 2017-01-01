Марк Уэббер вошел в совет директоров Australian Grand Prix

Бывший гонщик Формулы-1 и чемпион WEC 2015 года Марк Уэббер вошел в состав совета директоров Australian Grand Prix Corporation, занимающейся организацией этапа Формулы-1 в Мельбурне.



Помимо него в совет директоров вошел Кимберли Браун, обладающий богатым опытом в сфере спорта, туризма и организации крупных событий. Они заменили ушедшего в отставку Алана Оксли. Срок полномочий Уэббера и Брауна истекает через три года.



Джон Харнден, председатель Australian Grand Prix Corporation: «Алан Оксли сыграл важную роль и внес большой вклад в наш успех. Мы искренне благодарны Алану за его целеустремленную работу и постоянную поддержку. Марк Уэббер и Кимберли Браун – выдающиеся личности, они принесут в совет директоров свежий взгляд на развитие».





