Liberty понравилось недовольство болельщиков новым логотипом Формулы-1

Коммерческий руководитель Формулы-1 Шон Братчес заявил, что рассматривает как комплимент для спорта тот факт, что болельщики оказались расстроены новым логотипом.



Liberty Media представила новый логотип сразу после финиша Гран-при Абу-Даби, заявив, что старая версия, использовавшаяся в течение 23-х лет, больше не подходит для цифровой эпохи.



Но это изменение оказалось спорным, и мнения болельщиков о нем разделились. Новый чемпион мира Льюис Хэмилтон также сказал, что ему больше нравился старый логотип.



Официальный видеоролик на YouTube с представлением новинки на данный момент собрал в два раза больше «дизлайков», чем «лайков».



Братчес заметил: владельцы Ф1 прекрасно понимали, что изменение спортивного логотипа неизбежно вызовет эмоции. Но, по его словам, тот факт, что разговоров оказалось настолько много, можно считать позитивным.



«Это сложные изменения, так как меняется корпоративная марка, к тому же, такой яркий бренд, – сказал Братчес, отвечая на вопрос Motorsport.com о реакции болельщиков. – Бывший логотип существовал уже несколько десятилетий, и он хорошо служил спорту. Отказаться от него было непросто, мы много думали об этом.



Я с самого начала, с того момента, как меня позвал Чейз [Кэри], считал, что это одна из тех вещей, которую действительно стоит пересмотреть. По-моему, он [прежний логотип] выглядел изжившим себя, казалось, он не отражал пути развития спорта.



У людей есть свое мнение. И это хорошо, потому что им не все равно. И, как ответственные за этот спорт и бренд, мы очень ценим это. И в конечном итоге продемонстрируем рынку, что этот бренд выживет и будет процветать».



Он добавил: «Мы понимаем, что при любом изменении логотипа, будь они небольшими или масштабным, люди будут иметь разное мнение. И это хорошо для спорта. У всех в Формуле-1 есть свое мнение. Я и не надеялся, что нам удастся избежать критики в этой связи».



В марте Liberty вместе с логотипом Ф1, представленным в Абу-Даби, покажет новые цифровые платформы, новую графику для трансляций и новые сервисы прямых эфиров для болельщиков.



Маркетинговый директор F1 Элли Норман считает, что болельщики поймут, почему это изменение логотипа было положительным, когда станут постепенно привыкать к нему.



«Мы все активнее используем его, и делаем нагляднее отличительные черты, которые будет иметь этот новый логотип, – сказала она. – Я думаю, что со временем болельщики увидят, что мы можем дать им с его помощью».