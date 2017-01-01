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Владельцы Формулы-1 показали новый логотип чемпионата мира

Владельцы Формулы-1 показали новый логотип чемпионата мираНа автодроме «Яс Марина» после финиша Гран-при Абу-Даби был официально представлен новый логотип Формулы-1. Он пришел на смену логотипу, использовавшемуся в чемпионате мира с середины 1990-х годов.

Как и ожидалось, был представлен один из логотипов, ранее зарегистрированных владельцами в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза.

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