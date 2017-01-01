Владельцы Формулы-1 показали новый логотип чемпионата мира

На автодроме «Яс Марина» после финиша Гран-при Абу-Даби был официально представлен новый логотип Формулы-1. Он пришел на смену логотипу, использовавшемуся в чемпионате мира с середины 1990-х годов.



Как и ожидалось, был представлен один из логотипов, ранее зарегистрированных владельцами в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза.

