Владельцы Формулы-1 показали новый логотип чемпионата мира

На автодроме «Яс Марина» после финиша Гран-при Абу-Даби был официально представлен новый логотип Формулы-1. Он пришел на смену логотипу, использовавшемуся в чемпионате мира с середины 1990-х годов.
Как и ожидалось, был представлен один из логотипов, ранее зарегистрированных владельцами в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза.
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