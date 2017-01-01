Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Валттери Боттас выиграл квалификацию

Сегодня, 25 ноября, на автодроме Яс Марина в ОАЭ на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Абу-Даби состоялась квалификация.
Финский пилот Валттери Боттас (Mercedes) завоевал четвертый поул в карьере и в этом сезоне. С ним с первого ряда в гонке будет стартовать его напарник Льюис Хэмилтон. Второй ряд стартовой решетки займут Себастьян Феттель (Ferrari) и Даниэдь Риккардо (Red Bull). С третьего ряда будут стартовать Кими Райкконен (Ferrari) и Макс Ферстаппен (Red Bull).
Гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 26 ноября и начнется в 15:00 по киевскому времени.
Формула-1. 20-й этап. Гран-При Абу-Даби. 25 ноября
Квалификация
1. Валттери Боттас (Mercedes) 1.36:231
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.172
3. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.546
4. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.727
5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.754
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +1.097.
7. Нико Хюлькенберг (Renault) +2.051
8. Серхио Перес (Force India) +2.143
9. Эстебан Окон (Force India) +2.166
10. Фелипе Масса (Williams) +2.319
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо (McLaren) 1:38.636
12. Карлос Сайнс (Renault) 1:38.725
13. Стоффель Вандорн (McLaren) 1:38.808
14. Кевин Магнуссен (Haas) 1:39.298
15. Лэнс Стролл (Williams) 1:39.646
Выбыли после первого сегмента:
16. Ромен Грожан (Haas) 1:39.516
17. Пьер Гасли (Toro Rosso) 1:39.724
18. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:39.930
19. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:39.994
20. Брендон Хартли (Toro Rosso) 1:40.471
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