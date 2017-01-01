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Новый логотип Формулы 1 покажут в воскресенье

Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри заявил, что в день финальной гонки сезона-2017 в Абу-Даби будет представлен новый логотип чемпионата.

Руководитель чемпионата впервые подтвердил, что Формула 1 сменит логотип.

«Это произойдет в воскресенье, – сказал Кэри в эфире Sky по время трансляции первой тренировки. – О самом процессе я не знаю. Люди, занимающиеся маркетингом, лучше представляют, как именно мы его покажем».

Кэри озвучил причину, по которой в Liberty приняли решение заменить текущий логотип: «Мне сказали, что причиной стал тот факт, что [цифра] "один" формировалась из пустого пространства».

Также исполнительный директор Ф1 отметил, что готов принять критику нового логотипа от болельщиков: «Каждый раз, когда вы что-то меняете, то в ответ получаете смешанные отзывы. Мы хотели внести в спорт новую энергию, и подумали, что логотип – хороший способ для этого».

На прошлой неделе стало известно, что владельцы прав на чемпионат зарегистрировали три новых знака. Станет ли новым логотипом именно один из этих трех, неизвестно.

Варианты нового логотипа Ф1
Новый логотип Формулы 1 покажут в воскресенье




По материалам: motorsport.com
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