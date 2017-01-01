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Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов


Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездовСегодня, 24 ноября, на автодроме Яс Марина в ОАЭ на 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Абу-Даби состоялась вторая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил британский пилот из команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, который проехал 38 кругов и лучший из них за 1 минуту 37.877 секунды. Второе время показал немецкий гонщик за рулем Ferrari Себастьян Феттель (36 кругов), уступив лидеру тренировки 0.149 секунды. Первую тройку замкнул австралиец Даниэль Риккардо (33) из Red Bull Racing с отставанием в 0.303 секунды.

Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки, как и в первой сессии, уместились результаты лишь четырех гонщиков.

Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, 25 ноября, и начнутся 12:00 и 15:00 соответственно по киевскому времени.

Формула-1. 20-й этап. Гран-При Абу-Даби. 24  ноября
Вторая сессия свободных заездов
1. Льюис Хэмилтон Mercedes) – 1:37.877 (38 кругов)
2. Себастьян Феттель (Ferrari)) - +0.149 (36)
3. Даниэль Риккардо (Red Bull) – 0.303 (33)
4. Кими Райкконен (Ferrari))  - +0.475 (34)
5. Валттери Боттас (Mercedes) – 0.660 (33)
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – +1.017 (33)
7. Серхио Перес (Force India) – +1.446 (32)
8. Эстебан Окон (Force India) - +1.456 (35)
9. Нико Хюлькенберг (Renault) - +1.652 (40)
10. Фернандо Алонсо (McLaren) – +1.682 (27)
11. Фелипе Масса (Williams) - +1.758 (36)
12. Стоффель Вандорн (McLaren)  - +1.794 (30)
13. Карлос Сайнс (Renault) - +2.324 (37)
14. Лэнс Стролл (Williams) - +2.452 (59)
15. Пьер Гасли (Toro Rosso) – +2.817 (38)
16. Кевин Магнуссен (Haas) - +3.251 (30)
17. Паскаль Верляйн (Sauber) - +3.393 (42)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) - +3.425 (40)
19. Брендон Хартли (Toro Rosso)- +3.619 (39)
20. Ромен Грожан (Haas)- +3.683 (12)

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