Феттель: Наша цель – вернуть Ferrari на прежние позиции, доминировать в Формуле-1

Cебастьян Феттель лидировал в чемпионате до летнего перерыва, но титул в итоге достался Льюису Хэмилтону. Несмотря на это, немец считает, что сезон оказался весьма успешным…
Себастьян Феттель: «Можно сказать, что сезон сложился для нас вполне позитивно. Никто не ожидал, что мы окажемся настолько сильны. Команда сделала большой шаг вперёд. Соперники смогли добиться большего, но мы по ходу всего сезона участвовали в борьбе.
Позитивных факторов множество. В прошлом году мы не были столь конкурентоспособны, не смогли эффективно дорабатывать машину по ходу сезона, но с тех пор всё изменилось. Желаемого результата добиться не удалось, но нужно отдать должное всей команде, всем нашим сотрудникам – их усилия позволили нам сделать этот шаг.
Мы чувствуем, что становимся сильнее, и надеемся развить эту тенденцию – не только этой зимой и в следующем сезоне, но и в ближайшие годы. Наша цель – вернуть Ferrari на прежние позиции, доминировать в Формуле 1».
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