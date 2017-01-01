Ferrari Шумахера продана за рекордную сумму

Знаменитая Ferrari F2001 Михаэля Шумахера была выставлена на торги аукционным домом RM Sotheby's в Нью-Йорке.



Вчера вечером эти торги состоялись и привлекли большое внимание. Это был не профильный автомобильный аукцион – машина продавалась вместе с произведениями современного искусства в рамках Sotheby's Contemporary Art Evening Auction.



Тем не менее, интерес к этому лоту оказался огромным. Специалисты оценивали, что машина будет продана примерно за $5,5 миллиона, но в итоге за нее была уплачена рекордная сумма - $7,5 млн.



Предыдущий подобный рекорд для современных машин Формулы 1 был намного скромнее и был установлен в 2005 году, когда Ferrari F2004, на которой также выступал Шумахер, ушла с молотка за $3198500.





