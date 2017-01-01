Росберг: Мы с Льюисом вновь можем стать друзьями

В недавнем интервью неисполнительный директор Mercedes AMG Ники Лауда рассказал, что отношения между напарниками Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом были настолько плохими, что они ненавидели друг друга. В эфире немецкого телеканала ZDF Нико заявил, что в будущем он и Льюис вновь могут стать друзьями.



Нико Росберг: «В прошлом мы были хорошими друзьями, и так может быть в будущем. Мы с ним больше не соперники, поэтому я не вижу причин, которые могут помешать нам ладить друг с другом через какое-то время».



При этом Нико отметил, что в 2017-м он ни разу не разговаривал с Хэмилтоном по телефону. Росберг также добавил, что не понимает тех, кто критикует Льюиса за его образ жизни: «Он нашел свой подход к жизни, и я уважаю это. Многим людям не нравится то, что он делает и как себя ведет, но это их мнение. Я же считаю крутым то, что Льюис нашел себя».





