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Росберг: Мы с Льюисом вновь можем стать друзьями

Росберг: Мы с Льюисом вновь можем стать друзьямиВ недавнем интервью неисполнительный директор Mercedes AMG Ники Лауда рассказал, что отношения между напарниками Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом были настолько плохими, что они ненавидели друг друга. В эфире немецкого телеканала ZDF Нико заявил, что в будущем он и Льюис вновь могут стать друзьями.

Нико Росберг: «В прошлом мы были хорошими друзьями, и так может быть в будущем. Мы с ним больше не соперники, поэтому я не вижу причин, которые могут помешать нам ладить друг с другом через какое-то время».

При этом Нико отметил, что в 2017-м он ни разу не разговаривал с Хэмилтоном по телефону. Росберг также добавил, что не понимает тех, кто критикует Льюиса за его образ жизни: «Он нашел свой подход к жизни, и я уважаю это. Многим людям не нравится то, что он делает и как себя ведет, но это их мнение. Я же считаю крутым то, что Льюис нашел себя».


По материалам: f1news
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