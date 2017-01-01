Льюис Хэмилтон назвал «отстойными» правила по двигателям следующего года

ЛЛьюис Хэмилтон считает неправильным сокращение количества двигателей, которые каждый пилот сможет использовать без штрафа в чемпионате мира 2018 года. По его мнению, это вынудит пилотов гоняться еще более консервативно ради надежности.
Со следующего сезона количество силовых установок, которые можно использовать на каждой машине Ф1 в ходе чемпионата без наказания, сократится с четырех до трех. А для таких элементов, как кинетический мотор-генератор, накопитель энергии и блок управляющей электроники, ограничение и вовсе составит два за сезон.
«Мне не нравится идея перехода на три двигателя, – признался Льюис в интервью Motorsport.com. – Я думаю, что это отстой. Мы должны иметь возможность атаковать активнее, а ускорения на коротких отрезках – это то, чего нам не хватает в Ф1».
Хэмилтон рассказал, что к такому выводу пришел после Гран-при Бразилии, где разбил машину в квалификации. Так как его все равно ждал старт из конца пелотона, в команде решили поменять двигатель. На Mercedes чемпиона мира поставили самую свежую версию, которая может расходовать всего 0,9 литра масла на 100 км пробега, но и отработать ей предстоит не пять, как обычно, а всего два этапа.
Это позволило использовать силовую установку в режиме повышенной мощности в Сан-Паулу и иметь возможность вновь действовать так через две недели в финале сезона в Абу-Даби.
«Я впервые так нагружал мотор! – отметил Льюис. – Это было приятно, ведь обычно приходится беречь его. Я часто перевожу двигатель в более экономный режим. Думаю, это просто из-за страха перегрузить его немного, как тот мотор, который взорвался в Малайзии в прошлом году.
В следующем году у нас будет три двигателя – мне просто нужно будет действовать так же, как в этом году. Нужно суметь сделать так, чтобы этими тремя двигателями все и ограничилось».
Хэмилтон также выразил недовольство нынешним ограничением минимального веса машин Ф1. Он уже достиг отметки в 728 кг с учетом пилота, но еще больше увеличится с появлением Halo в следующем сезоне.
«С учетом того факта, что сейчас у нас есть 100 килограммов [топлива], в следующем году машина будет как автобус, она станет очень тяжелой, совсем как в NASCAR, – сказал пилот Mercedes. – С таким весом тормозной путь вырастет, а тормоза всегда работают на пределе. Я знаю, что это звучит негативно, но как гонщик, я хочу быструю и подвижную машину, на которой я могу атаковать всегда, каждый круг. К сожалению, это не то, что есть у нас сейчас».
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