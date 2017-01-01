На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Льюис Хэмилтон назвал «отстойными» правила по двигателям следующего года

ЛХэмилтон назвал «отстойными» правила по двигателям следующего годаЛьюис Хэмилтон считает неправильным сокращение количества двигателей, которые каждый пилот сможет использовать без штрафа в чемпионате мира 2018 года. По его мнению, это вынудит пилотов гоняться еще более консервативно ради надежности.

Со следующего сезона количество силовых установок, которые можно использовать на каждой машине Ф1 в ходе чемпионата без наказания, сократится с четырех до трех. А для таких элементов, как кинетический мотор-генератор, накопитель энергии и блок управляющей электроники, ограничение и вовсе составит два за сезон.

«Мне не нравится идея перехода на три двигателя, – признался Льюис в интервью Motorsport.com. – Я думаю, что это отстой. Мы должны иметь возможность атаковать активнее, а ускорения на коротких отрезках – это то, чего нам не хватает в Ф1».

Хэмилтон рассказал, что к такому выводу пришел после Гран-при Бразилии, где разбил машину в квалификации. Так как его все равно ждал старт из конца пелотона, в команде решили поменять двигатель. На Mercedes чемпиона мира поставили самую свежую версию, которая может расходовать всего 0,9 литра масла на 100 км пробега, но и отработать ей предстоит не пять, как обычно, а всего два этапа.

Это позволило использовать силовую установку в режиме повышенной мощности в Сан-Паулу и иметь возможность вновь действовать так через две недели в финале сезона в Абу-Даби.

«Я впервые так нагружал мотор! – отметил Льюис. – Это было приятно, ведь обычно приходится беречь его. Я часто перевожу двигатель в более экономный режим. Думаю, это просто из-за страха перегрузить его немного, как тот мотор, который взорвался в Малайзии в прошлом году.

В следующем году у нас будет три двигателя – мне просто нужно будет действовать так же, как в этом году. Нужно суметь сделать так, чтобы этими тремя двигателями все и ограничилось».

Хэмилтон также выразил недовольство нынешним ограничением минимального веса машин Ф1. Он уже достиг отметки в 728 кг с учетом пилота, но еще больше увеличится с появлением Halo в следующем сезоне.

«С учетом того факта, что сейчас у нас есть 100 килограммов [топлива], в следующем году машина будет как автобус, она станет очень тяжелой, совсем как в NASCAR, – сказал пилот Mercedes. – С таким весом тормозной путь вырастет, а тормоза всегда работают на пределе. Я знаю, что это звучит негативно, но как гонщик, я хочу быструю и подвижную машину, на которой я могу атаковать всегда, каждый круг. К сожалению, это не то, что есть у нас сейчас».

По материалам: motorsport.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Льюис Хэмилтон может лишиться победы в Гран-при Италии
Льюис Хэмилтон: С той скоростью, что я демонстрировал, я мог выиграть гонку
Тото Вольф исключил возможность перехода Хэмилтона в Ferrari
Хэмилтон рассказал, ради чего может покинуть «Мерседес»
Льюис Хэмилтон: У меня тоже случаются неприятности
Хэмилтон: Не чувствую, что мы с Нико в равных условиях
Хэмилтон: «Мне платят за то, чтобы я атаковал в любой ситуации»
Льюис Хэмилтон: «Алонсо, Феттель и Росберг - лучшие в Формуле-1»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Льюис Хэмилтон назвал «отстойными» правила по двигателям следующего года
Бриаторе: В поражении Ferrari виноваты гонщики
Жак Вильнев: Хэмилтон уступил Боттасу 3 секунды, стартовав из боксов. Стыдно
Льюис Хэмилтон: С той скоростью, что я демонстрировал, я мог выиграть гонку
Тото Вольфф: Льюис заслуживал победу

Последние новости спорта

16:00 Российская биатлонистка Ольга Зайцева обвиняется в манипуляциях с допинг пробами 20 | Биатлон

15:43 Льюис Хэмилтон назвал «отстойными» правила по двигателям следующего года 39 | Формула-1

15:24 Бриаторе: В поражении Ferrari виноваты гонщики 49 | Формула-1

12:12 Фьюри может вернуться на ринг в апреле 99 | Бокс

11:32 НБА. ТОП-10 моментов игрового дня 120 | Баскетбол

11:19 Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор) 120 | Теннис / Видео

11:02 НБА. «Голден Стэйт обыграл «Орландо», «Кливленд» выиграл у «Нью-Йорка», Финикс» проиграл «Лейкерс» и другие результаты 104 | Баскетбол

09:10 НХЛ. Терявяйнен, Янковски и Ахо - звезды игрового дня 126 | Хоккей

08:58 НХЛ. «Каролина» разгромила «Даллас», «Калгари» и «Сент-Луис» забросили 11 шайб на двоих 127 | Хоккей

08:17 Рафаэль Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP 107 | Теннис

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Итоговый чемпионат ATP. Димитров победил Тима, Надаль проиграл Гоффену (Видеообзор)

НБА. ТОП-5 моментов игрового дня

Вах был госпитализирован после боя с Миллером (+Видео)

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)





Топ-новости недели

Украинские самбисты завоевали девять медалей на ЧМ в Сочи
Андрей Винокуров – серебряный призер британского этапа КМ в кейрине
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии
Елена Старикова – бронзовый призер британского КМ по велотреку в гите
Канадцы Вирту и Моир - победители NHK Trophy среди танцевальных дуэтов








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (211)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги