Бриаторе: В поражении Ferrari виноваты гонщики

Бывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе в эфире итальянского радио RAI прокомментировал результаты Ferrari в 2017 году. Он считает, что в проигрыше титула и Кубка конструкторов виноваты исключительно гонщики, и на месте Маурицио Арривабене он заменил бы Кими Райкконена на Макса Ферстаппена.
Флавио Бриаторе: «Мы все рады победе Ferrari, но не будем забывать, что отсутствовал главный актер. Льюис Хэмилтон стартовал с пит-лейн, но блестяще отыгрывал позиции.
У Ferrari был шанс одолеть систему Mercedes, но им не удалось этого сделать. В этом виноваты пилоты, кто же еще? В Сингапуре они выбыли из гонки, не заработав очки. Им стоило пропустить вперед Макса Ферстаппена и попробовать обогнать его в гонке, и в худшем случае довольствоваться вторым местом. Потерянные очки – это проблема, да и на командный дух этот инцидент повлиял не лучшим образом.
В Ferrari должны лучше контролировать своих гонщиков. Во времена, когда Фернандо Алонсо боролся за титул, в некоторых гонках я советовал ему не вмешиваться в противостояние пилотов McLaren. Лучше финишировать третьим и не рисковать сходом.
Для побед
в Кубке конструкторов команде нужны два равноценных гонщика, но у Ferrari их нет. Они никогда не выиграют титул вместе с Райкконеном. Я бы прямо сейчас пригласил в команду Макса Ферстаппена. Он – гладиатор и единственный настоящий талант в сегодняшней Формуле 1. В Сингапуре он боролся с Ferrari за победу в гонке, а Скудерия в итоге проиграла титул. Я не знаю, что сделает Серджио Маркионне, его действия непредсказуемы, но я не имею ничего против Арривабене».
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