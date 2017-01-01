Бриаторе: В поражении Ferrari виноваты гонщики

Бывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе в эфире итальянского радио RAI прокомментировал результаты Ferrari в 2017 году. Он считает, что в проигрыше титула и Кубка конструкторов виноваты исключительно гонщики, и на месте Маурицио Арривабене он заменил бы Кими Райкконена на Макса Ферстаппена.



Флавио Бриаторе: «Мы все рады победе Ferrari, но не будем забывать, что отсутствовал главный актер. Льюис Хэмилтон стартовал с пит-лейн, но блестяще отыгрывал позиции.



У Ferrari был шанс одолеть систему Mercedes, но им не удалось этого сделать. В этом виноваты пилоты, кто же еще? В Сингапуре они выбыли из гонки, не заработав очки. Им стоило пропустить вперед Макса Ферстаппена и попробовать обогнать его в гонке, и в худшем случае довольствоваться вторым местом. Потерянные очки – это проблема, да и на командный дух этот инцидент повлиял не лучшим образом.



В Ferrari должны лучше контролировать своих гонщиков. Во времена, когда Фернандо Алонсо боролся за титул, в некоторых гонках я советовал ему не вмешиваться в противостояние пилотов McLaren. Лучше финишировать третьим и не рисковать сходом.

Для побед



в Кубке конструкторов команде нужны два равноценных гонщика, но у Ferrari их нет. Они никогда не выиграют титул вместе с Райкконеном. Я бы прямо сейчас пригласил в команду Макса Ферстаппена. Он – гладиатор и единственный настоящий талант в сегодняшней Формуле 1. В Сингапуре он боролся с Ferrari за победу в гонке, а Скудерия в итоге проиграла титул. Я не знаю, что сделает Серджио Маркионне, его действия непредсказуемы, но я не имею ничего против Арривабене».