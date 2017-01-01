Жак Вильнев: Хэмилтон уступил Боттасу 3 секунды, стартовав из боксов. Стыдно

Чемпион мира-1997 канадец Жак Вильнев пристыдил финского пилота Вальттери Боттаса (Mercedes) за гонку на Гран-при Бразилии в минувший уик-энд.



«Феттель отлично провел гонку, выиграв ее уже на старте. Он действовал агрессивно. Когда вы понимаете, на что способна машина Mercedes, видя скорость Льюиса, то понятно, что Вальттери не соответствовал его темпу. И это конфуз для Боттаса, – сказал Вильнев. – Льюис уступил ему всего три секунды, стартовав из боксов. Стыдно. Он просто не мог показывать ту же скорость, и так происходит весь сезон. Таков его уровень – хороший «второй номер».



Выиграл гонку на «Интерлагосе» Себастьян Феттель (Ferrari), который увеличил отрыв от Боттаса в личном зачете пилотов до 22 очков.

Финал сезона пройдет в Абу-Даби 24–26 ноября.