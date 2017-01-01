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Льюис Хэмилтон: С той скоростью, что я демонстрировал, я мог выиграть гонку

Льюис Хэмилтон: С той скоростью, что я демонстрировал, я мог выиграть гонку

В интервью после финиша Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон рассказал, как ему удалось отыграть 16 позиций по ходу гонки, и о том, чего ему не хватает в Формуле 1...

- Льюис, на какой результат вы рассчитывали перед стартом?
- Моей задачей было попробовать отыграться после вчерашней неудачи, но никогда не знаешь, получится это или нет, как будет сбалансирована машина. Если баланса нет и машина скользит в каждом повороте, пробиться наверх не выходит. В другие дни всё получается. Сегодня я благодарен команде за то, что мог атаковать, как хотел. Четвёртое место – хороший результат. С той скоростью, что я демонстрировал, я мог выиграть гонку. Это было неплохое выступление.

- Чего вы ждали при старте с пит-лейн? Насколько сложно было проехать столь длинный первый отрезок?
- Я думал, что финиширую примерно шестым или пятым. Много лет назад на этой трассе я прорывался из задних рядов и добрался до пятой позиции. Я считал, что у меня есть шанс добиться того же, но на этот раз у нас был лишь один пит-стоп, поэтому было сложно заставить шины работать так долго... Мы планировали, что я остановлюсь на 37 круге, но на 30-м мне сказали, что нужно будет проехать на семь кругов больше. Тогда я подумал, что не смогу преодолеть на этих шинах ещё 14 кругов. Хотя, честно говоря, если бы я остановился на круг раньше или на круг позже, особой разницы бы не было, потому что между мной и лидерами всё равно было бы 11 секунд. Феттель ехал всего в трёх секундах позади меня, так что опережал меня практически на целый пит-стоп.

Думаю, я неплохо контролировал состояние шин, особенно учитывая высокий темп, в котором я ехал. У остальных была возможность беречь шины, я же гораздо активнее использовал резину. В конце первого отрезка было совсем непросто, я попал в трафик и потерял какую-то часть времени, которое ранее отыграл. Возможно, нужно было провести пит-стоп чуть раньше, чтобы не попасть в трафик. Так или иначе, мы сделали всё, что могли. По сути, мы добились большего, чем я рассчитывал. Конечно, и третье место было в пределах досягаемости, да и Себастьян был всего в нескольких секундах впереди, так что... (смеётся) Но, к сожалению, мои шины уже износились.

- В Мексике вы говорили, как берегли ресурс моторов по ходу сезона. Насколько агрессивно вы атаковали сегодня с абсолютно новой силовой установкой, зная, что ей предстоит пройти дистанцию всего двух Гран-при?
-  Пожалуй, я впервые настолько агрессивно эксплуатировал мотор! Обычно мы стараемся беречь ресурс силовой установки: инженеры тестируют её возможности, а затем устанавливают допустимые параметры несколько ниже предельного уровня и говорят, сколько километров ты можешь с ней проехать. Но я всегда берег мотор еще сильнее: команда часто просила меня повысить обороты, однако я отвечал: «Нет, пусть остаются такими же, я придумаю, как иначе отыграться». Думаю, я опасался закончить гонку взрывом мотора, как в прошлом году в Малайзии – после таких неприятностей всегда осторожничаешь больше.

В следующем году у нас будет всего три силовых установки на сезон, и мне предстоит использовать тот же подход, что сейчас, ведь необходимо, чтобы ресурса моторов хватило на все гонки. В нынешнем сезоне команда потрясающе поработала над моторами, но когда сегодня я получил возможность атаковать без какой-либо оглядки, то не нашел идею с тремя силовыми установками на сезон такой уж привлекательной – скорее наоборот!

Мы должны иметь возможность агрессивно атаковать. Формуле 1 не хватает спринтерского характера гонок. В следующем году машины станут еще тяжелее, и гонки будут напоминать этапы NASCAR. Увеличится дистанция торможения, сами тормоза будут постоянно работать на пределе – понимаю, всё это звучит негативно, но гонщику хочется иметь максимально быструю машину, с которой можно мчаться на пределе на каждом круге, а сейчас этого нет.

Да, сегодня я получил такую возможность, но лишь потому, что мне нужно было отыгрываться, а лидеры привычно берегли ресурс моторов. Не думаю, что всё это нравится болельщикам – они скорее в восторге от дождевых гонок, где ограничений практически нет, и тот же Макс Ферстаппен прорывается через пелотон. Как обеспечить хорошую зрелищность в будущем? Не думаю, что сокращение количества моторов на сезон этому как-то поможет.

- Вашему мотору осталось пройти только этап в Абу Даби, вы снова сможете атаковать на пределе…
- Да, я смогу выжать из мотора максимум, ситуация необычная, но это в самом деле здорово! Сегодня мне очень понравилась гонка. Я обожаю гоняться на этих шинах и не раз спрашивал себя, почему мы раньше не перешли на более широкие шины. Интересно, что дальше, можно ли сделать их еще шире и добиться большего сцепления с трассой? Чем выше уровень механического сцепления, тем агрессивнее мы можем атаковать, а именно это и нужно!

По материалам: f1news
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