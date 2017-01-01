Тото Вольфф: Льюис заслуживал победу

На Гран-при Бразилии гонщики Mercedes финишировали на втором и четвертом местах. Итоги уик-энда подвел руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф...



- Тото, на последних кругах гонки сражение было невероятно плотным, Льюис Хэмилтон изо всех сил пытался пройти Кими Райкконена…

- Да, борьба получилась острая. Мы задействовали максимальный режим работы мотора, и когда машина проезжала мимо, можно было слышать звук поршней! (смеется)



- Льюис выступил потрясающе, но вы, наверное, огорчены тем, что Валттери Боттас уступил победу Себастьяну Феттелю…

- Из-за пробуксовки Валттери уступил лидерство уже на старте. Как вы сами видели, обогнать здесь невозможно, если у машин практически одинаковый темп.



- Чем объясняется разница в скорости между вашими машинами? Валттери не мог подобраться достаточно близко к Себастьяну и пытался переиграть его за счет более раннего пит-стопа, однако этот план не сработал…

- Более ранний пит-стоп был фактически отчаянной попыткой. Мы понимали, что нам не хватает полсекунды, решили рискнуть, однако для Валттери этот план не сработал. Но Льюису удался потрясающий прорыв. Стартовав с пит-лейн, он держал невероятный темп и проходил круги быстрее лидеров.



- У Валттери по ходу сезона было немало трудностей, однако в этот уик-энд он выступил очень уверенно. Если же говорить о Льюисе, он убедительно доказал, что даже оступившись остается в числе быстрейших…

- По-моему, по чистой скорости Льюис сегодня был быстрейшим и заслуживал победу, но, к сожалению, он стартовал только с пит-лейн. Себастьян Феттель сегодня просто контролировал темп и берег машину если не на протяжении всей дистанции, то до последних нескольких кругов точно.



- В отсутствие проблем с надежностью Ferrari способны противостоять Mercedes на всех трассах – полагаете, нечто подобное мы сможем наблюдать и в следующем сезоне? Возможно, к этой борьбе присоединятся и соперники из Red Bull Racing – да, сегодня они уступили, но команда постепенно прогрессирует.

- В конце сегодняшней гонки Ferrari тоже ехали на пределе, задействовав максимальный, квалификационный режим работы силовой установки. Если же говорить о Red Bull Racing, им просто не хватило скорости, чтобы участвовать чтобы участвовать в нашей борьбе.