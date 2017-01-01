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Себастьян Феттель: Я очень рад за нашу команду

Себастьян Феттель: Я очень рад за нашу командуСебастьян Феттель (Ferrari) выиграл Гран-при Бразилии, на старте опередив Валттери Боттаса (Mercedes) и удержав лидерство до самого финиша.

Себастьян Феттель: «Я неплохо сорвался с места, но в следующий момент возникла пробуксовка, и я даже подумал, что упустил свой шанс. Похоже, у Валттери старт прошел ещё хуже, мне удалось протиснуться мимо него по внутреннему радиусу в первом повороте – полагаю, он очень удивился!

Это был важный момент, а после ухода с трассы машины безопасности, оставшиеся шестьдесят пять кругов я атаковал на пределе, стараясь поддерживать достаточный отрыв.

Я очень рад за нашу команду. Сотрудники в Маранелло выкладывались по максимуму, эти две недели выдались весьма непростыми, но приятно привести обе машины на подиум. Я чувствую облегчение. Гонка получилась трудной, мы с Валттери держали одинаковый темп, из-за чего даже малейшая ошибка была недопустима. Контролировать эффективность шин оказалось непросто, но теперь мы можем позволить себе отпраздновать этот успех и ждать следующую гонку».



По материалам: f1news
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