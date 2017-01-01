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Льюис Хэмилтон стал гонщиком дня на Гран-при Бразилии

Льюис Хэмилтон стал гонщиком дня на Гран-при БразилииЛьюис Хэмилтон (Mercedes) стал гонщиком дня в гонке Гран-при Бразилии по итогам голосования болельщиков. 

Британец стартовал с пит-лейна, но по ходу заезда сумел прорваться на четвертое место и финишировал менее чем в секунде от Кими Райкконена (Ferrari), занявшего третье место.

Напомним, победу одержал Себастьян Феттель (Ferrari), вторым стал Валттери Боттас (Mercedes).


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