Льюис Хэмилтон стал гонщиком дня на Гран-при Бразилии

Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал гонщиком дня в гонке Гран-при Бразилии по итогам голосования болельщиков.



Британец стартовал с пит-лейна, но по ходу заезда сумел прорваться на четвертое место и финишировал менее чем в секунде от Кими Райкконена (Ferrari), занявшего третье место.



Напомним, победу одержал Себастьян Феттель (Ferrari), вторым стал Валттери Боттас (Mercedes).





