Валттери Боттас: Я недоволен стартом



Стартовав с поула, Валттери Боттас не смог сохранить лидерство в первом повороте – в итоге он финишировал вторым и теперь уступает Себастьяну Феттелю 22 очка в личном зачете...



Валттери Боттас: «Я вовсе не планировал оказаться между гонщиками Ferrari. Я стартовал с поула, поэтому у меня была только одна цель – выиграть гонку. Я недоволен тем, что проиграл старт. После этого борьба была плотной, я старался прессинговать Себастьяна, но это ничего не изменило.



Льюис великолепно отыгрался и заработал много очков. Теперь мы готовимся к Гран При Абу-Даби».