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Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии

Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии. Фото Twitter.com/F1Сегодня, 12 ноября, в Сан-Паулу на 19-м этапе чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Бразилии состоялась гонка.

Победил немецкий пилот из команды Scuderia Ferrari Себастьян Феттель, проехав 305.909 км (71 круг) за 1 час 31 минуту 6.2610 секунды. Для него эта победа стала пятой в сезоне и 47-й в карьере. 
Вторым финишировал стартовавший с поула финн Валттери Боттас (Mercedes AMG F1), проиграв победителю 2.762 секунды. Таким образом, борьба за вторую позицию в личном зачете продолжится в Абу-Даби.
Третьим на подиум поднялся напарник Феттеля - финн Кими Райкконен с отставанием в 4.600 секунды.

Четвертым финишировал, стартовавший с пит-лейн британец Льюис Хэмилтон с отставанием от победителя 5.468 секунды.  

Автором лучшего круга стал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), проехав 63-й круг за 1 минуту 11.044 секунды.

Отметим, что в одном круге с победителем гонки финишировали девять гонщиков.

Не финишировали четыре гонщика: Эстебан Окон (Force India), Кевин Магнуссен (Haas), Стоффель Вандорн (McLaren) и Брендон Хартли (Toro Rosso).

Напомним, чемпионский титул в личном зачете досрочно завоевал Льюис Хэмилтон, по итогам предыдущего этапа – Гран-при Мексики.

Кубок конструкторов команда Mercedes AMG Petronas F1 Team завоевала еще на 17-м этапе – Гран-при США в Остине.

Через две недели чемпионат сезона-2017 года завершится гонкой в Абу-Даби.

Победный финиш Себастьяна Феттеля
Гран-при Ьразилии. Победный финиш Себастьяна Феттеля Фото twitter.com/F1

Формула 1. 19-й этап. Гран-При Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 12  ноября
Гонка (71 круг, 305.909 км)
1, Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:31:26.260
2. Валттери Боттас (Mercedes) - +2.762
3. Кими Райкконен (Ferrari) - +4.600
4. Льюис ХЭмилтон (Mercedes) - +5.468
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +32.940
6. Даниэль Риккардо (Red Bull) +48.691
7. Фелипе Масса (Williams) +1:08.882
8.Фернандо Алонсо (McLaren) +1:09.363
9. Серхио Перес (Force India) +1:09.500
10. Нико Хюлькенберг (Renault) +1 круг
11. Карлос Сайнс (Renault) +1 круг
12. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг
13. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг
14. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг
15. Ромен Грожан (Haas) +2 круга
16. Лэнс Стролл (Williams) +2 круга

Лучший круг: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) 1:11.044 (63 круг).

Не финишировали:
Эстебан Окон (Force India) —  авария (1-й круг)
Кевин Магнуссен (Haas) —  авария (1)
Стоффель Вандорн (McLaren) — авария (1)
Брендон Хартли (Toro Rosso) —  силовая установка (41)

Положение в чемпионате (после 19-го этапа)
Личный зачет
1 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 345 очков
2 (2). Себастьян Феттель (Ferrari)  - 302
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes)  - 280
4 (4).  Даниэль Риккардо (Red Bull) – 200
5 (5).  Кими Райкконен (Ferrari) – 193
6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 158
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 94
8 (8). Эстебан Окон (Force India) -  83
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 54
10 (11). Фелипе Масса (Williams)  - 42
11 (10). Лэнс Стролл (Williams) - 40
12 (12). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 35
13 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 28
14 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 19
15 (16). Фернандо Алонсо (McLaren) – 15
16 (15). Стоффель Вандорн (McLaren) - 13
17 (17).  Палмер (Renault) - 8
18 (18). Паскаль Верляйн (Sauber) - 5
19 (19). Даниил Квят (Toro Rosso)  - 5

Кубок конструкторов
1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team –6255 очков
2 (2).  Scuderia Ferrari – 495
3 (3). Red Bull Racing – 358
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 177
5 (5). Williams Martini Racing – 82
6 (6). Scuderia Toro Rosso – 53
7 (7). Renault Sport Formula 1 Team – 49
8 (8). Haas F1 Team – 47
9 (9). McLaren Honda Formula 1 Team - 28
10 (10). Sauber F1 Team – 5

(В скобках указано положение гонщика после предыдущего этапа)

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