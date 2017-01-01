Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бразилии

Сегодня, 12 ноября, в Сан-Паулу на 19-м этапе чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Бразилии состоялась гонка.



Победил немецкий пилот из команды Scuderia Ferrari Себастьян Феттель, проехав 305.909 км (71 круг) за 1 час 31 минуту 6.2610 секунды. Для него эта победа стала пятой в сезоне и 47-й в карьере.

Вторым финишировал стартовавший с поула финн Валттери Боттас (Mercedes AMG F1), проиграв победителю 2.762 секунды. Таким образом, борьба за вторую позицию в личном зачете продолжится в Абу-Даби.

Третьим на подиум поднялся напарник Феттеля - финн Кими Райкконен с отставанием в 4.600 секунды.



Четвертым финишировал, стартовавший с пит-лейн британец Льюис Хэмилтон с отставанием от победителя 5.468 секунды.



Автором лучшего круга стал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), проехав 63-й круг за 1 минуту 11.044 секунды.



Отметим, что в одном круге с победителем гонки финишировали девять гонщиков.



Не финишировали четыре гонщика: Эстебан Окон (Force India), Кевин Магнуссен (Haas), Стоффель Вандорн (McLaren) и Брендон Хартли (Toro Rosso).



Напомним, чемпионский титул в личном зачете досрочно завоевал Льюис Хэмилтон, по итогам предыдущего этапа – Гран-при Мексики.



Кубок конструкторов команда Mercedes AMG Petronas F1 Team завоевала еще на 17-м этапе – Гран-при США в Остине.



Через две недели чемпионат сезона-2017 года завершится гонкой в Абу-Даби.

Победный финиш Себастьяна Феттеля

