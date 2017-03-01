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Боттас: Я рад, что смог выручить команду

Боттас: Я рад, что смог выручить командуВалттери Боттас выиграл квалификацию в Бразилии – это его третье подобное достижение после поул-позиций в Бахрейне и Австрии. Хотя в борьбе не участвовал Льюис Хэмилтон, радость финского гонщика из-за этого ничуть не меньше.

Валттери Боттас: «Настроение хорошее, хотя я всё ещё немного нервничаю. Борьба с Себастьяном Феттелем шла очень остро в течение всей квалификации, а в какие-то моменты и с Кими, но под конец мне удалось проехать неплохой круг. Жаль, что в самом начале Льюис выбыл из борьбы, но я рад, что смог заменить его и выручил команду.

Стартовать с поула на этой трассе действительно здорово. У нас хорошая машина, и завтра мы продолжим бороться с Ferrari, так что я предпочитаю начинать гонку с первой позиции, но мне уже хочется поскорее выйти на старт. На этой трассе не так уж просто обгонять, и завтра нужно постараться избежать ошибок, ведь старт здесь всегда проходит весело. Нас ожидает долгая гонка – как мы знаем, в Сан-Паулу может произойти всё, что угодно…»

Напомним, Боттас и Себастьян Феттель ведут борьбу за вторую строчку в личном зачете. В их противостоянии Феттель опережает Боттаса на 15 очков.  

По материалам: f1news
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