Льюис Хэмилтон: У меня тоже случаются неприятности

В квалификации перед Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон уже на первом быстром круге разбил свой болид...



Льюис Хэмилтон: «Я в порядке. Всё произошло быстро, но сказать практически нечего – ситуация такая, какая есть. Конечно, инцидент досадный, но трудности делают жизнь интереснее, а их преодоление придает ей значимость. Я стараюсь извлечь опыт из каждого негативного момента. Да, для меня ситуация непривычная, но она доказывает, что я тоже человек, у меня тоже случаются неприятности.



В гонке я постараюсь получить максимум удовольствия. Ранее на этой трассе мне уже удавалось прорываться с далеких позиций – будем надеяться на лучшее».





