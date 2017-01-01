Формула-1. Гран-при Бразилии. Боттас завоевал поул, Хэмилтон из-за аварии не финишировал

Сегодня, 11 ноября, в Сан-Паулу на предпоследнем, 19-й этапе чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Бразилии состоялась квалификация.



Поул завоевал финский пилот из команды Mercedes – Валттери Боттас, проехав лучший круг за 1 минуту 8.322 секунды. Это его третий поул в сезоне.

С ним с первого ряда будет стартовать немецкий гонщик Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.038. Напомним, что Боттас и Феттель ведут борьбу за вторую строчку в личном зачете.



Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут финн Кими Райкконен (Ferrari) +0.216 и голландец Макс Ферстаппен (Ferrari) - + 0.603.



Досрочно завоевавший четвертый чемпионский титул 29 октября по итогам Гран-при Мексики британец Льюис Хэмилтон, из-за аварии не смог завершить квалификацию. Во время прохождения первого круга он врезался в отбойник и не смог продолжить пилотирование. Таким образом, в воскресной гонке Хэмилтон будет стартовать с одной из последних позиций.

Напомним, британец был лучшим в первой и второй сессиях свободных заездов и вторым в третьей.



Гонка Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 18:00 киевскому времени.



Формула 1. 19-й этап. Гран-При Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 11 ноября

Квалификация

1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:08.322

2. Себастьян Феттель ((Ferrari) +0.038

3. Кими Райкконен ((Ferrari) +0.216

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.603

5. Даниэль Риккардо Red Bull) +1.008

6. Серхио Перес (Force India) +1.276

7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.295

8. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.381

9. Карлос Сайнс (Renault) +1.483

10. Фелипе Масса (Williams) +1.519



После второго сегмента выбыли

11. Эстебан Окон (Force India) +1:09.830

12. Ромен Грожан (Haas) +1:09.879

13. Стоффель Вандорн (McLaren) 1:10.116

14. Кевин Магнуссен (Haas) 1:10.154

15. Брендон Хартли (Toro Rosso)



После первого сегмента выбыли

16. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:10.678

17. Пьер Гасли (Toro Rosso) 1:10.686

18. Лэнс Стролл (Williams) 1:10. 776

19. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:10.875

20. Льюис Хэмилтон (Mercedes)