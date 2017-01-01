Формула-1. Гран-при Бразилии. Боттас завоевал поул, Хэмилтон из-за аварии не финишировал

Сегодня, 11 ноября, в Сан-Паулу на предпоследнем, 19-й этапе чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Бразилии состоялась квалификация.
Поул завоевал финский пилот из команды Mercedes – Валттери Боттас, проехав лучший круг за 1 минуту 8.322 секунды. Это его третий поул в сезоне.
С ним с первого ряда будет стартовать немецкий гонщик Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.038. Напомним, что Боттас и Феттель ведут борьбу за вторую строчку в личном зачете.
Со второго ряда стартовой решетки гонку начнут финн Кими Райкконен (Ferrari) +0.216 и голландец Макс Ферстаппен (Ferrari) - + 0.603.
Досрочно завоевавший четвертый чемпионский титул 29 октября по итогам Гран-при Мексики британец Льюис Хэмилтон, из-за аварии не смог завершить квалификацию. Во время прохождения первого круга он врезался в отбойник и не смог продолжить пилотирование. Таким образом, в воскресной гонке Хэмилтон будет стартовать с одной из последних позиций.
Напомним, британец был лучшим в первой и второй сессиях свободных заездов и вторым в третьей.
Гонка Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 18:00 киевскому времени.
Формула 1. 19-й этап. Гран-При Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 11 ноября
Квалификация
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:08.322
2. Себастьян Феттель ((Ferrari) +0.038
3. Кими Райкконен ((Ferrari) +0.216
4. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.603
5. Даниэль Риккардо Red Bull) +1.008
6. Серхио Перес (Force India) +1.276
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.295
8. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.381
9. Карлос Сайнс (Renault) +1.483
10. Фелипе Масса (Williams) +1.519
После второго сегмента выбыли
11. Эстебан Окон (Force India) +1:09.830
12. Ромен Грожан (Haas) +1:09.879
13. Стоффель Вандорн (McLaren) 1:10.116
14. Кевин Магнуссен (Haas) 1:10.154
15. Брендон Хартли (Toro Rosso)
После первого сегмента выбыли
16. Паскаль Верляйн (Sauber) 1:10.678
17. Пьер Гасли (Toro Rosso) 1:10.686
18. Лэнс Стролл (Williams) 1:10. 776
19. Маркус Эрикссон (Sauber) 1:10.875
20. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
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