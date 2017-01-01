Формула-1. Гран-при Бразилии. Боттас – лучший в третьей сессии свободных заездов

Сегодня, 11 ноября, в Сан-Паулу на автодроме имени Хосе-Карлоса Пасе - «Интерлагос» на предпоследнем, 19-й этапе чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-При Бразилии состоялась третья сессия свободных заездов.



Протокол возглавил финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes AMG F1, проехав 24 круга и лучший из них за 1 минуту 9.281 секунды. Четырехкратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон (26 кругов) уступил напарнику лишь три тысячных секунды. Первую тройку замкнул финский гонщик за рулем Ferrari Кими Райкконен (20) с отставанием от лидера тренировки 0.045 секунды.



Отметим, что в секундное отставание от Боттаса уместились результаты четырех гонщиков.



Квалификация начнется в 18:00 по киевскому времени.



Формула 1. 19-й этап. Гран-При Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 11 ноября

Третья сессия свободных заездов.

1. Валттери Боттас (Mercedes ) – 1:09.281 (24 круга)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes ) - +0.003 (26)

3. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.045 (20)

4. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.058 (21)

5. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +0963 (14)

6. Фернандо Алонсо (McLaren) - +1.007 (15)

7. Серхио Перес (Force India)- +1.041 (21)

8. Эстебан Окон (Force India) - +1.076 (23)

9. Макс Ферстаппен (Red Bull) - +1.214 (9)

10. Карлос Сайнс (Renault) -1.318 (23)

11. Стоффель Вандорн (McLaren) - +1.356 (21)

12. Фелипе Масса (Williams) - +1.390 (14)

13. Кевин Магнуссен (Haas) - +1.440 (19)

14. Нико Хюлькенберг (Renault) - +1.462 (18)

15. Ромен Грожан (Haas) - +1.481 (20)

16. Пьер Гасли (oro Rosso) - +1.700 (32)

17. Брендон Хартли («oro Rosso) - +1.804 (30)

18. Паскаль Верляйн (Sauber) - +1.845 (25)

19. Маркус Эрикссон (Sauber) - +2.199 (27)

19. Лэнс Стролл (Williams) – без времени (1)