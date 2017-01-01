Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов

Сегодня, 10 ноября, в Сан-Паулу на автодроме имени Хосе-Карлоса Пасе - «Интерлагос» стартовал предпоследний, 19-й этап чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Бразилии. Состоялась вторая сессия свободных заездов.



Как и в первой сессии, протокол возглавил четырехкратный чемпион мира, британский пилот из команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, который проехал 42 круга и лучший из них за 1 минуту 9.515 секунды. Вторым стал Валтерри Боттас (45 круга), уступив напарнику 0.048 секунды. Первую тройку замкнул австралийский гонщик Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) - +0.228.



Отметим, что в секундное отставание от Хэмилтона уместились результаты восьми гонщиков.



Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, 11 ноября, и начнутся в 15:00 и 18:00 соответственно по киевскому времени.



Формула 1. 19-й этап. Гран-При Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 10 ноября

Вторая сессия свободных заездов.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:09.515 (42 круга)

2. Валттери Боттас (Mercedes) +0.048 (45)

3. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.228 (37)

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.360 (48)

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.371 (38)

6. Кими Райкконен (Ferrari) +0.602 (45)

7. Эстебан Окон (Force India) +0.791 (49)

8. Фелипе Масса (Williams) +0.858 (42)

9. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.881 939)

10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.140 (31)

11. Карлос Сайнс-младший (Renault) +1.170 (42)

12. Серхио Перес (Force India) +1.180 (43)

13. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.387 (38)

14. Лэнс Стролл (Williams) +1.549 (44)

15. Ромен Грожан (Haas) +1.785 939)

16. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1.907 (44)

17. Брендон Хартли (Toro Rosso) +2.306 (54)

18. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.342 (43)

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.474 (17)

20. Антонио Джовинацци (Haas) +2.902 (37)