На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездовСегодня, 10 ноября, в Сан-Паулу на автодроме имени Хосе-Карлоса Пасе - «Интерлагос» стартовал предпоследний, 19-й этап чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-При Бразилии. Состоялась первая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил четырехкратный чемпион мира, британский пилот из команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, который проехал 36 кругов и лучший из них за 1 минуту 9.202 секунды. Валтерри Боттас (43 круга) стал вторым, уступив напарнику 0.127 секунды. Первую тройку замкнул финский гонщик за рулем Ferrari Кими Райкконен (32) с отставанием от лидера тренировки 0.542 секунды.

Отметим, что в секундное отставание от Хэмилтона уместились результаты шести гонщиков.

Вторая сессия свободных заездов начнется в 18:00 по киевскому времени.

Формула 1. 19-й этап. Гран-При Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 10  ноября
Первая сессия свободных заездов.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes ) – 1:09.202 (36 кругов)
2. Валттери Боттас (Mercedes ) - +0.127 (43)
3. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.542 (32)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +0.542 (31)
5. Даниэль Риккардо (Red Bull ) - + 0.626 (38)
6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) - +0.782 (32)
7. Фелипе Масса (Williams) +0.900 (28)
8. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.200 (26)
9. Эстебан Окон (Froce India) +1.252 (36)
10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.274 (24)
11. Лэнс Стролл (Williams) +1.430 (42)
12. Джордж Расселл (Froce India) +1.845 (29)
13. Ромен Грожан (Haas) +1.986 (29)
14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.261 (30)
15. Карлос Сайнс (Renault) +2.265 (32)
16. Нико Хюлькенберг (Renault) +2,406 (35)
17. Шарль Леклер (Sauber) +2.600 (32)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.696 (28)
19. Пьер Гасли (Toro Rosso) +4.832 (5)
20. Брендон Хартли (Toro Rosso) – без времени (2)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Нико Росберг – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон– лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Нико Росберг – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Бразилии. Росберг – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов
Себастьян Феттель: Мы хотим выиграть обе оставшихся гонки
Семья Шумахера надеется на медицинское чудо
Исполнительный директор Формулы-1 ответил на угрозы Ferrari
Валттери Боттас: Я не считаю себя вторым номером

Последние новости спорта

17:17 МОК потребовал от россиян вернуть бронзу, которую они не завоевали 68 | Лыжные гонки

16:57 Украинец стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу 87 | Другие виды спорта

16:35 Украинцы в ТОП-10 чемпионата Европы 2017 по аквабайку 75 | Авто / Мото

15:54 Владимир Кличко: Я ушел на своих условиях 106 | Бокс

15:47 Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов 106 | Формула-1

15:12 Российский фигурист Сергей Воронов выиграл короткую программу на NHK Trophy в Осаке 94 | Фигурное катание

15:02 Россиянка Евгения Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в Осаке 101 | Фигурное катание

14:48 Китайцы Суй Венцзинь и Хан Кон выиграли короткую программу на Гран-при в Осаке 83 | Фигурное катание

14:24 Тренер пожизненно отстраненных российских лыжников нашел предателя в команде 80 | Лыжные гонки

14:13 Себастьян Феттель: Мы хотим выиграть обе оставшихся гонки 83 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)





Топ-новости недели

АТР объявила обладателей наград по итогам сезона
Наталья Легонькова и Николай Юхимчук - лучшие легкоатлеты Украины в октябре
Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы
Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (150)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги