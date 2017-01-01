Формула-1. Гран-при Бразилии. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов

Сегодня, 10 ноября, в Сан-Паулу на автодроме имени Хосе-Карлоса Пасе - «Интерлагос» стартовал предпоследний, 19-й этап чемпионата мира-2017 по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-При Бразилии. Состоялась первая сессия свободных заездов.
Протокол возглавил четырехкратный чемпион мира, британский пилот из команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон, который проехал 36 кругов и лучший из них за 1 минуту 9.202 секунды. Валтерри Боттас (43 круга) стал вторым, уступив напарнику 0.127 секунды. Первую тройку замкнул финский гонщик за рулем Ferrari Кими Райкконен (32) с отставанием от лидера тренировки 0.542 секунды.
Отметим, что в секундное отставание от Хэмилтона уместились результаты шести гонщиков.
Вторая сессия свободных заездов начнется в 18:00 по киевскому времени.
Формула 1. 19-й этап. Гран-При Бразилии. Сан-Паулу (Бразилия). 10 ноября
Первая сессия свободных заездов.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes ) – 1:09.202 (36 кругов)
2. Валттери Боттас (Mercedes ) - +0.127 (43)
3. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.542 (32)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull ) - +0.542 (31)
5. Даниэль Риккардо (Red Bull ) - + 0.626 (38)
6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) - +0.782 (32)
7. Фелипе Масса (Williams) +0.900 (28)
8. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.200 (26)
9. Эстебан Окон (Froce India) +1.252 (36)
10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.274 (24)
11. Лэнс Стролл (Williams) +1.430 (42)
12. Джордж Расселл (Froce India) +1.845 (29)
13. Ромен Грожан (Haas) +1.986 (29)
14. Кевин Магнуссен (Haas) +2.261 (30)
15. Карлос Сайнс (Renault) +2.265 (32)
16. Нико Хюлькенберг (Renault) +2,406 (35)
17. Шарль Леклер (Sauber) +2.600 (32)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.696 (28)
19. Пьер Гасли (Toro Rosso) +4.832 (5)
20. Брендон Хартли (Toro Rosso) – без времени (2)
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