Валттери Боттас: Я не считаю себя вторым номером

Сезон 2017 года начался для Валттери Боттаса достаточно удачно, в первой половине он одержал две победы, но затем ситуация ухудшилась.



После восемнадцати гонок на счету финна по-прежнему две победы, а у его напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона их уже девять. Многие считают, что Валттери смирился со своей ролью в команде, но финн считает, что в следующем году всё может измениться.



Валттери Боттас: «Льюис – очень сильный и стабильный гонщик, но я должен верить в себя. Я не собираюсь считать себя вторым номером, иначе бы остался дома.



В этом году мне нужно было многому научиться, я считаю этот сезон переходным, но следующий год я начну с людьми, которых уже знаю, так что ситуация будет совершенно другой. Из всех этих сложностей я должен вынести максимум полезного для себя».



Что касается нынешнего сезона, то у Боттаса ещё есть шанс стать вице-чемпионом мира – за два этапа до окончания чемпионата он уступает Себастьяну Феттелю 15 очков. Валттери считает, что это хороший стимул не столько для него, сколько для всей команды Mercedes.



«Это отличная цель для всей команды, – сказал он. – Мы уже обеспечили себе титулы в личном зачёте и в Кубке конструкторов, а всегда хорошо иметь цель, к которой можно стремиться. Для меня лично, разумеется, второе место тоже лучше, чем третье – хотя всё же оно не первое. Но как команда мы хотим занять два первых места в чемпионате.



Конечно, это непросто. Машины Ferrari очень быстры на любых трассах, а Себастьян был силён на протяжении всего сезона. Чтобы добиться такого результата, нужно выступить очень хорошо.



Два последних уик-энда, в Остине и Мехико, прошли нормально, я был в неплохой форме. В Мексике на протяжении всего уик-энда я совсем немного уступал Льюису. Напряжённая работа по анализу ситуации начала приносить плоды, именно благодаря этому удалось прибавить».