На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Валттери Боттас: Я не считаю себя вторым номером

Валттери Боттас: Я не считаю себя вторым номеромСезон 2017 года начался для Валттери Боттаса достаточно удачно, в первой половине он одержал две победы, но затем ситуация ухудшилась.

После восемнадцати гонок на счету финна по-прежнему две победы, а у его напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона их уже девять. Многие считают, что Валттери смирился со своей ролью в команде, но финн считает, что в следующем году всё может измениться.

Валттери Боттас: «Льюис – очень сильный и стабильный гонщик, но я должен верить в себя. Я не собираюсь считать себя вторым номером, иначе бы остался дома.

В этом году мне нужно было многому научиться, я считаю этот сезон переходным, но следующий год я начну с людьми, которых уже знаю, так что ситуация будет совершенно другой. Из всех этих сложностей я должен вынести максимум полезного для себя».

Что касается нынешнего сезона, то у Боттаса ещё есть шанс стать вице-чемпионом мира – за два этапа до окончания чемпионата он уступает Себастьяну Феттелю 15 очков. Валттери считает, что это хороший стимул не столько для него, сколько для всей команды Mercedes.

«Это отличная цель для всей команды, – сказал он. – Мы уже обеспечили себе титулы в личном зачёте и в Кубке конструкторов, а всегда хорошо иметь цель, к которой можно стремиться. Для меня лично, разумеется, второе место тоже лучше, чем третье – хотя всё же оно не первое. Но как команда мы хотим занять два первых места в чемпионате.

Конечно, это непросто. Машины Ferrari очень быстры на любых трассах, а Себастьян был силён на протяжении всего сезона. Чтобы добиться такого результата, нужно выступить очень хорошо.

Два последних уик-энда, в Остине и Мехико, прошли нормально, я был в неплохой форме. В Мексике на протяжении всего уик-энда я совсем немного уступал Льюису. Напряжённая работа по анализу ситуации начала приносить плоды, именно благодаря этому удалось прибавить».

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Валттери Боттас: Я не хочу находиться в тени Льюиса
Боттас знает, что приоритет может быть отдан Хэмилтону
Валттери Боттас не комментирует слухи о своей зарплате
Валттери Боттас: Борьба за победу невероятно мотивирует
Валттери Боттас ответил отцу Льюиса Хэмилтона
Боттаса не хотят отпускать в Mercedes, но переговоры идут
Валттери Боттас: Ситуация складывается в пользу Льюиса
Хэмилтон: С Валттери все не так, как с Росбергом
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Валттери Боттас: Я не считаю себя вторым номером
У Ferrari нет альтернативы Формуле 1 - мнение
Марк Пристли: Формула 1 выживет и без Ferrari
Формула-1. Гран-при Бразилии: Превью этапа
Экклстоун полагает, что Ferrari может уйти из Формулы 1

Последние новости спорта

11:33 Валттери Боттас: Я не считаю себя вторым номером 22 | Формула-1

11:22 Кличко был в секундах от принятия решения о реванше с Джошуа 36 | Бокс

11:16 Рябинский выплатит WBC штраф $ 250 000 за Поветкина 39 | Бокс

10:25 15 украинцев выступят на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Софии 68 | Другие виды спорта

10:13 Ангелина Калинина не прошла в 1/4 финала на турнире WTA в Лиможе 65 | Теннис

09:58 НХЛ. Цукер, Дубник и Бойл - звезды игрового дня 79 | Хоккей

09:33 НХЛ. «Сент-Луис» по буллитам одолел «Аризону», «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» проиграл «Тампе» и другие результаты 74 | Хоккей

09:16 НБА. «Кливленд» проиграл Хьюстону, «Оклахома» уступила Денверу и другие результаты 91 | Баскетбол

16:43 Наталья Легонькова и Николай Юхимчук - лучшие легкоатлеты Украины в октябре 383 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

12:33 Уайлдер: Я уничтожу Джошуа, как уничтожил Стиверна 257 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НБА. Лучшие моменты недели (Видео)

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)





Топ-новости недели

Наталья Легонькова и Николай Юхимчук - лучшие легкоатлеты Украины в октябре
Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы
Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (135)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги