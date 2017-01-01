У Ferrari нет альтернативы Формуле 1 - мнение

На прошлой неделе Liberty Media и FIA представили свой взгляд на Формулу 1 в 2021 году. Президенту Ferrari Серджио Маркионне нравятся не все идеи Liberty Media, так что он даже пригрозил уходом команды из Формулы 1 в случае их реализации...



Немецкий Auto Motor und Sport, рассуждая о серьёзности этих угроз, вспоминает о подобных репликах основателя компании Энцо Феррари, и о том, что дальше разговоров тогда дело не зашло – мудрый итальянец понимал, что участие в Формуле 1 создает вокруг Ferrari миф, необходимый для продажи дорожных машин.



Судя по всему, Серджио Маркионне до конца этого не осознает. На пресс-конференции для инвесторов он заявил, что отказ от Формулы 1 позволит компании экономить до 400 млн. евро ежегодно, однако долгосрочные потери превысят экономию. Без Формулы 1 Ferrari превратится в очередного производителя спортивных машин, что негативно скажется на цене акций компании.



Издание отмечает, что представители Liberty Media должны отстаивать свои идеи и не поддаваться на угрозы Ferrari, поскольку если 40 лет назад у Энцо Феррари были альтернативные варианты, то у Серджио Маркионне их нет.



Куда Ferrari может уйти из Формулы 1? В чемпионат мира по гонкам на выносливость? Расходы на участие в этой гоночной серии сравнимы с Формулой 1, но при этом охват аудитории и внимание прессы совершенно не сопоставимы.



«Настало время, когда семья Аньелли должна утихомирить президента Ferrari. Вечное недовольство и угрозы только раздражают и лишают Ferrari сопереживания болельщиков», – заключает издание.