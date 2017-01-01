Марк Пристли: Формула 1 выживет и без Ferrari

После того, как президент Ferrari Серджио Маркионне заговорил о возможном уходе итальянской компании из Формулы 1, если её не устроят реформы, которые собирается проводить Liberty Media, эта тема уже больше недели активно обсуждается в СМИ.
Мнения высказываются разные. Например, бывший механик McLaren, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Марк Пристли не считает, что Ferrari по праву занимает особое положение в Формуле 1.
«Я понимаю историческое значение Ferrari, но когда ей выделяется больше денег, чем любой другой команде чемпионата, это значит, что она получает преимущество, – заявил Пристли. – По-моему, это всё равно, что разрешить какому-то футбольному клубу вывести на поле 12-го игрока. Бюджеты, если правильно их расходовать, соответствуют успехам и результатам команд, но получается, что мы обеспечиваем Скудерии несправедливое преимущество.
Думаю, болельщики хотят, чтобы в современной Формуле 1 команды были равны по силам, и хотят, чтобы больше команд могли сражаться за победы. Никто не отрицает важность Ferrari, но я думаю, что Ф1 выживет и без неё. Согласен, они могут уйти и организовать новый чемпионат, но Формула 1 значит намного больше, чем Ferrari, которая там выступает».
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