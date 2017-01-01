На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн

Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млнЧетырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин Формула-1 британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн. Об этом сообщает портал F1Fanatic со ссылкой на архив документов, получивший название Paradise Papers («Пэрадайс пэйперс»). 

Сообщается, что Хэмилтон пользовался услугами компаний Stealth Aviation Limited, Stealth Limited and BRV, чтобы избежать выплаты €3,7 млн в качестве добавочного налога на свой частный самолет Bombardier CL605 Challenger, которым он владеет с 2013 года.

Хэмилтон занял 10-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году по версии журнала Forbes. По информации издания, за год британец заработал $46 млн.

29 октября 32-летний британец одержал досрочную победу в личном зачете Формулы-1. 

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе команды McLaren, в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в Mercedes, с которым выиграл три титула (2014, 2015, 2017). Всего на счету Хэмилтона 206 гонок в Формуле-1, 62 победы и 72 поул-позиции (рекорд «королевских гонок»).



По материалам: ТАСС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Экклстоун: Хэмилтон может объявить об отставке
Льюис Хэмилтон напугал тигрицу (Видео)
Формула-1. Алонсо и Хэмилтон - самые высокооплачиваемые пилоты в 2014 году
Льюис Хэмилтон выдвинут на звание «Спортсмен года»
Мейвезер самый высокооплачиваемый спортсмен по версии Forbes; Кличко - 63-й
Льюис Хэмилтон и певица Николь Шерзингер расстались в очередной раз
Льюис Хэмилтон усердно работал над восстановлением своей репутации
Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, когда-нибудь мне повезет»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн
Боттас: Я не представлял, как напряженно работает Хэмилтон
Падди Лоу: Хэмилтон не остановится на четырех титулах
Ferrari во второй раз за неделю пригрозила уходом из Ф1
Феттель: В следующем сезоне приложу все силы, чтобы помешать Льюису завоевать пятый титул

Последние новости спорта

19:28 Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире WTA в Лиможе 105 | Теннис

18:07 Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн 100 | Формула-1

17:53 Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнего 104 | Биатлон

17:43 Некоторые паралимпийцы принимают валиум и лежат на снегу, чтобы преувеличить инвалидность 93 | Новости спорта

17:19 Урош Велепец: У нас в команде есть конкуренция 110 | Биатлон

16:20 Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше 149 | Велоспорт / Главные новости спорта

15:54 Голосование за лучших легкоатлетов Украины в октябре 122 | Легкая атлетика

15:09 Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше 388 | Велоспорт / Главные новости спорта

14:50 |Тайсон Фьюри: 2018 год будет моим годом 122 | Бокс

14:33 Хопкинс: Ломаченко нокаутирует Ригондо 153 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна (Видео боя)

НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Усик начал подготовку к бою с Бриедисом (Видео)

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)





Топ-новости недели

Анна Соловей – серебряный призер этапа КМ по велотреку в Польше
Татьяна Климченко – бронзовый призер этапа КМ по велотреку в Польше
Джек Сок стал чемпионом «Мастерса-1000» в Париже
Малый итоговый турнир WTA. Гёргес победила в финале Вандевеге
Уайлдер досрочно победил Стиверна в матче-реванше








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (88)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги