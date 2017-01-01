Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин Формула-1 британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн. Об этом сообщает портал F1Fanatic со ссылкой на архив документов, получивший название Paradise Papers («Пэрадайс пэйперс»).
Сообщается, что Хэмилтон пользовался услугами компаний Stealth Aviation Limited, Stealth Limited and BRV, чтобы избежать выплаты €3,7 млн в качестве добавочного налога на свой частный самолет Bombardier CL605 Challenger, которым он владеет с 2013 года.
Хэмилтон занял 10-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году по версии журнала Forbes. По информации издания, за год британец заработал $46 млн.
29 октября 32-летний британец одержал досрочную победу в личном зачете Формулы-1.
Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе команды McLaren, в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в Mercedes, с которым выиграл три титула (2014, 2015, 2017). Всего на счету Хэмилтона 206 гонок в Формуле-1, 62 победы и 72 поул-позиции (рекорд «королевских гонок»).
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