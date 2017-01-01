Ferrari во второй раз за неделю пригрозила уходом из Ф1

Во вторник Liberty Media представила новую концепцию двигателей Ф1. Вскоре после этой встречи Mercedes и Renault выразили обеспокоенность тем, что концепция, которая вступит в силу в 2021 году, начнет гонку вооружений, способную нанести ущерб спорту.



Теперь свое мнение о предложении владельцев Ф1 выразил президент Ferrari Серджио Маркионне. Он заявил, что ему не понравилась идея Liberty, и пригрозил уходом Скудерии после 2020 года, намекнув, что ему не понравилась инициатива по стандартизации некоторых элементов мотора (в частности, предложено сделать единым накопитель энергии).



«У Liberty есть пара хороших предложений, одно из которых заключается в снижении расходов команд, – сказал Маркионне во время телеконференции, посвященной финансовой деятельности компании. – Но есть пара вещей, с которыми мы не согласны. Одной из них является тот факт, что уникальность силовых установок перестанет быть отличительной чертой участников. Я бы не стал такое одобрять.



Тот факт, что у нас, судя по всему, нет единого мнения о стратегическом развитии в этом направлении, и что спорт с 2021 года изменится, заставит Ferrari принимать определенные решения.



Я понимаю, что Liberty, возможно, такое развитие событий учитывала, когда выступала со своими предложениями, но должно быть предельно ясно следующее: если не будет набора условий, которые принесут пользу бренду, его позициям на рынке, а также укреплению уникального положения Ferrari, то Ferrari не будет участвовать в игре».



Ранее Маркионне уже делал подобное заявление, угрожая возможным уходом из Ф1, но они звучали до встречи с Liberty.



В соответствии с двусторонними соглашениями, которые Ferrari подписала с Формулой 1, в настоящее время у компании есть обязательство присутствовать в серии до конца 2020 года, но об участии после этой даты не достигнуто никаких соглашений.



Еще одно совещание с Liberty состоится в следующий вторник, когда соберется Стратегическая группа Ф1. Ожидается, что на нем Liberty представит более подробную информацию о планах, касающихся чемпионата – в том числе о возможном ограничении бюджета, новой структуре управления и пересмотре спортивной и коммерческой систем, которые призваны выравнять борьбу.



«Я не хочу предрекать что-то, – добавил Маркионне. – Мы отправимся на встречу в следующий вторник с лучшими намерениями, и посмотрим, куда это нас приведет».



Маркионне выразил мнение, что уход из Формулы 1 будет полезен для акционеров Ferrari и поможет улучшить финансовое состояние компании. «Это было бы очень полезно с точки зрения прибыли и убытков, – заметил он. – Мы бы праздновали до бесконечности».



Маркионне добавил: «Я знаю, что Формула 1 является частью нашего ДНК с того момента, как мы появились. И мы не можем идентифицировать себя по-другому.



Но я не захочу играть в этой песочнице, если ее изменят до неузнаваемости. Я не хочу играть в глобальный NASCAR, просто не хочу».