Феттель: В следующем сезоне приложу все силы, чтобы помешать Льюису завоевать пятый титул

В интервью Sport Bild Себастьян Феттель признал, что в нынешнем сезоне именно Льюис Хэмилтон был лучшим и потому заслужил титул. Однако в следующем году, считает Себастьян, всё изменится.
Себастьян Феттель: «Лишь очень немногие спортсмены на планете могут похвастаться четырьмя титулами чемпиона мира, и нужно отдать Льюису должное – если посмотреть на год в целом, то он был лучшим и именно поэтому победил. Но в следующем сезоне я приложу все силы, чтобы помешать ему завоевать пятый титул. 2017-й был его годом, но 2018-й – совсем другая история. Впрочем, никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Всё снова начинается с нуля.
Я не боюсь Льюиса. Напротив, мне нравится сражаться с ним. Если ты побеждаешь его, то можешь этим гордиться, ведь знаешь, что он выступает на чрезвычайно высоком уровне.
Если говорить о команде, то Ferrari на верном пути. Я уверен, что мы сможем оказаться впереди в 2018-м. Когда ты просыпаешься утром, наступает новый день. Команда растёт, есть много позитивных моментов. В целом, думаю, мы идём верной дорогой. Однако мы должны стать ещё лучше, и мы станем. Мы знаем, что у нас сильные соперники.
Моя цель состоит в том, чтобы вернуть Ferrari на первое место. Я думаю, что завоевать титул в Маранелло – это нечто просто волшебное. Так сделал Михаэль Шумахер, и он по-прежнему меня вдохновляет».
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