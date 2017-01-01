Себастьян Феттель пропустит Гонку чемпионов

В прошлом месяце организаторы Гонки чемпионов объявили, что в 2018-м гоночное шоу впервые пройдет в Саудовской Аравии. Состав участников пока не назван, но уже известно, что в Эр-Рияд не приедет Себастьян Феттель.



В интервью Sport Bild гонщик Ferrari пояснил, что хочет сосредоточиться на подготовке к новому сезону, уделив больше времени работе на симуляторе.



Себастьян Феттель неоднократно прнимал участие в Гонке чемпионов. В составе команды Германии он семь раз выигрывал Кубок наций, а в 2015-м стал победителем Гонки чемпионов.







