Себастьян Феттель пропустит Гонку чемпионов

В прошлом месяце организаторы Гонки чемпионов объявили, что в 2018-м гоночное шоу впервые пройдет в Саудовской Аравии. Состав участников пока не назван, но уже известно, что в Эр-Рияд не приедет Себастьян Феттель.
В интервью Sport Bild гонщик Ferrari пояснил, что хочет сосредоточиться на подготовке к новому сезону, уделив больше времени работе на симуляторе.
Себастьян Феттель неоднократно прнимал участие в Гонке чемпионов. В составе команды Германии он семь раз выигрывал Кубок наций, а в 2015-м стал победителем Гонки чемпионов.
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