На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ален Прост: Льюис Хэмилтон вышел на новый уровень

Ален Прост: Льюис Хэмилтон вышел на новый уровеньЗавоевав четвертый титул, Льюис Хэмилтон сравнялся с Себастьяном Феттелем и Аленом Простом. Знаменитый француз с интересом ждет продолжения борьбы Льюиса и Себастьяна в следующем году...

- Ален, немного необычно праздновать титул, финишировав в круге от победителя?
- До старта и в начале гонки Льюис явно надеялся на победу. В данном случае важен именно титул, а о том, как прошла эта гонка, через пару дней все забудут. Теперь он и команда смогут немного расслабиться, сосредоточиться на том, чтобы выиграть ещё одну-две гонки, успешно завершив сезон. Главное уже сделано.

- Став четырехкратным чемпионом, Хэмилтон вышел на новый уровень?
- Рекорды существуют, чтобы их превосходили. Льюис уже побил несколько рекордов, которые считались незыблемыми, например, по числу поулов. Но надо учитывать, что число гонок в сезоне растёт, машины стали более надежными – рекорды падают, болельщики пытаются сравнить талант и достижения гонщиков разных эпох.

У каждого своё собственное мнение. Но совершенно точно, что сравнявшись с Себастьяном Феттелем и со мной, Льюис вышел на новый уровень. И судя по его форме, он вполне может завоевать ещё один или два титула.

- Как вы определили бы этот уровень?
- По числу титулов он сравнялся с Феттелем, так что в следующем сезоне между двумя четырехкратными чемпионами мира развернется отличный поединок. К сожалению, я не смогу в нём участвовать (смеется). Это отличный стимул для них обоих и здорово для Формулы 1, для спонсоров, для команд.

- Сможет ли Хэмилтон сравняться с Шумахером по числу титулов?
- Гонщик никогда не ответит на подобный вопрос. Когда у вас уже есть четыре титула, вы неизбежно думаете о пятом. Вы живете от одного гоночного уик-энда до другого. Тренировки, квалификации, гонки… Гонщик не может думать иначе. Но говорить сейчас о семи титулах было бы слишком.

- Что сыграло главную роль в том, что титул достался Хэмилтону: его доминирование по субботам или блестящие выступления по воскресеньям?
- Он невероятно быстр в квалификации. И так было всегда. В этом году он не всегда выступал стабильно, но если он сосредоточен, мотивирован и хорошо себя чувствует, то становится непобедимым. Нельзя просто так стать лучшим по числу поулов. Это особая сессия, требующая предельной концентрации. Дело не только в машине, позволяющей вам проехать круг очень быстро.

Хэмилтон в идеальной форме как личность и как спортсмен. У него отличное окружение. Его напарник – Валттери Боттас – гонщик «номер два» в команде. Мы видели, что в этом году всё было совершенно не так, как когда Льюис выступал с Нико Росбергом. Рядом с немецким гонщиком он чувствовал гораздо больший прессинг. Кстати, из-за внутрикомадной борьбы Льюис допустил несколько ошибок – это тоже говорит об уровне Росберга. В прошлом году Хэмилтон был более уязвим. Сейчас в борьбе с Ferrari он превосходно всё контролировал.

- Хэмилтон выиграл этот титул, или его проиграл Феттель?
- Переломный момент произошёл в Сингапуре. В Ferrari не должны были проиграть эту гонку, а Mercedes – её выиграть. Произошло столкновение пилотов Ferrari с Ферстаппеном, а Хэмилтон использовал свой шанс, ничего не упустив. Он воспользовался моментом, чтобы укрепить свои позиции. Всё остальное, включая проблемы с надежностью Ferrari, на 200% сыграло на руку Mercedes.

- Хэмилтон стал самым титулованным среди британских гонщиков. Можно ли его считать великим?
- Я избегаю сравнения гонщиков разных эпох. Это вопрос поколений. Машины, система начисления очков, число Гран При – их нельзя сравнивать. В мои времена гонщики финишировали в среднем в 75% гонок. Когда у Фанхио что-нибудь ломалось, он брал машину напарника. Джим Кларк был уникальным гонщиком, но тогда гонки были невероятно опасными. К сожалению, нельзя было даже надеяться завоевать четыре титула. Я восхищаюсь чемпионами прошлых лет, но те же чувства испытываю по отношению к Хэмилтону. Он удивлял меня с дебютного сезона в McLaren. Это гонщики одного уровня.
- Льюис отлично подходит на роль посла Формулы 1 – он мог бы повысить популярность чемпионата среди широкой публики?
-  Я сожалею, что возвращаюсь к разговору о своём прошлом, но о нашей с Айртоном Сенной борьбе писали не только профильные издания, но и остальная пресса. Льюис выводит спорт на новый уровень – в социальные сети. Феттелю они не нравятся. Через социальные сети Льюис знакомит с Формулой 1 новую публику, привлекая их не только выступлениями в гонках, но и своей харизмой, характером, образом жизни. Он никого не оставляет равнодушным.

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ален Прост: Мы пока не видели, чтобы Хэмилтон и Росберг боролись колесо в колесо
Льюис Хэмилтон: Я не верю, что сравнялся с Простом
Льюис Хэмилтон: Главная цель – четвертый титул
О возможных рекордах Льюиса Хэмилтона
Ален Прост: «Феттель способен выиграть несколько титулов»
Льюис Хэмилтон: Я не гонюсь за рекордами Шумахера
Льюис Хэмилтон: Я больше не чувствую прессинга
Тото Вольфф: Мы не сбавим обороты, пока не завоюем титул
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ален Прост: Льюис Хэмилтон вышел на новый уровень
Руководитель Mercedes: С этого дня коллектив будет работать на 2018-й
Хэмилтон собрался начать переговоры о новом контракте в ноябре
Себастьян Феттель: После финиша пришлось признать, что все закончено
Льюис Хэмилтон: Я еще не верю, что выиграл титул

Последние новости спорта

12:37 Чжухай. Магдалена Рыбарикова одолела Кристину Младенович 129 | Теннис

12:16 Ален Прост: Льюис Хэмилтон вышел на новый уровень 87 | Формула-1

11:55 Норвегия планирует завоевать 30 медалей на ОИ-2018 в Пхенчхане 73 | Пхенчхан 2018

11:46 Игорь Радивилов – лучший спортсмен Украины в октябре 129 | Гимнастика / Главные новости спорта

11:38 Кристиан Хаммер подписал контракт на бой с Александром Поветкиным 92 | Бокс

11:26 Тренер: У Фуркада нет вирусов, спад формы связан с накопившейся усталостью 113 | Биатлон

11:13 Яна Бондарь: Пусть простит Мартен Фуркад, но Бьорндален выиграет Кубок мира, он – король 76 | Биатлон

10:51 НХЛ. Зибанеджад, Смит и Хеллибак - звезды игрового дня 80 | Хоккей

10:22 Фьюри: Я вернусь, чтобы уничтожить Джошуа и Уайлдера 125 | Бокс

10:14 Джошуа: Мой промоутер позвонил Тайсону Фьюри, бой между нами реален 117 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

ВИДЕО

Беленький: Поветкин победил Такама убедительнее, чем Джошуа (Видео)

Энтони Джошуа – Карлос Такам: Лучшие моменты боя (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Винус Уильямс – Каролин Гарсия (Видео)

Итоговый турнир WTA. Обзор полуфинала Возняцки – Плишкова (Видео)

WBSS. Бремер победил Бранта и вышел в полуфинал (Видео боя)

Джошуа – Такам: Дуэль взглядов (Видео, Фото)





Топ-новости недели

Игорь Радивилов – лучший спортсмен Украины в октябре
Украинские шпажисты завоевали три медали на КМ в Берне
Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон завоевал титул
Итоговый турнир WTA. Возняцки в финале победила Винус Уильямс
Джошуа досрочно победил Такама








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (13)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги