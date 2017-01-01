Ален Прост: Льюис Хэмилтон вышел на новый уровень

Завоевав четвертый титул, Льюис Хэмилтон сравнялся с Себастьяном Феттелем и Аленом Простом. Знаменитый француз с интересом ждет продолжения борьбы Льюиса и Себастьяна в следующем году...
- Ален, немного необычно праздновать титул, финишировав в круге от победителя?
- До старта и в начале гонки Льюис явно надеялся на победу. В данном случае важен именно титул, а о том, как прошла эта гонка, через пару дней все забудут. Теперь он и команда смогут немного расслабиться, сосредоточиться на том, чтобы выиграть ещё одну-две гонки, успешно завершив сезон. Главное уже сделано.
- Став четырехкратным чемпионом, Хэмилтон вышел на новый уровень?
- Рекорды существуют, чтобы их превосходили. Льюис уже побил несколько рекордов, которые считались незыблемыми, например, по числу поулов. Но надо учитывать, что число гонок в сезоне растёт, машины стали более надежными – рекорды падают, болельщики пытаются сравнить талант и достижения гонщиков разных эпох.
У каждого своё собственное мнение. Но совершенно точно, что сравнявшись с Себастьяном Феттелем и со мной, Льюис вышел на новый уровень. И судя по его форме, он вполне может завоевать ещё один или два титула.
- Как вы определили бы этот уровень?
- По числу титулов он сравнялся с Феттелем, так что в следующем сезоне между двумя четырехкратными чемпионами мира развернется отличный поединок. К сожалению, я не смогу в нём участвовать (смеется). Это отличный стимул для них обоих и здорово для Формулы 1, для спонсоров, для команд.
- Сможет ли Хэмилтон сравняться с Шумахером по числу титулов?
- Гонщик никогда не ответит на подобный вопрос. Когда у вас уже есть четыре титула, вы неизбежно думаете о пятом. Вы живете от одного гоночного уик-энда до другого. Тренировки, квалификации, гонки… Гонщик не может думать иначе. Но говорить сейчас о семи титулах было бы слишком.
- Что сыграло главную роль в том, что титул достался Хэмилтону: его доминирование по субботам или блестящие выступления по воскресеньям?
- Он невероятно быстр в квалификации. И так было всегда. В этом году он не всегда выступал стабильно, но если он сосредоточен, мотивирован и хорошо себя чувствует, то становится непобедимым. Нельзя просто так стать лучшим по числу поулов. Это особая сессия, требующая предельной концентрации. Дело не только в машине, позволяющей вам проехать круг очень быстро.
Хэмилтон в идеальной форме как личность и как спортсмен. У него отличное окружение. Его напарник – Валттери Боттас – гонщик «номер два» в команде. Мы видели, что в этом году всё было совершенно не так, как когда Льюис выступал с Нико Росбергом. Рядом с немецким гонщиком он чувствовал гораздо больший прессинг. Кстати, из-за внутрикомадной борьбы Льюис допустил несколько ошибок – это тоже говорит об уровне Росберга. В прошлом году Хэмилтон был более уязвим. Сейчас в борьбе с Ferrari он превосходно всё контролировал.
- Хэмилтон выиграл этот титул, или его проиграл Феттель?
- Переломный момент произошёл в Сингапуре. В Ferrari не должны были проиграть эту гонку, а Mercedes – её выиграть. Произошло столкновение пилотов Ferrari с Ферстаппеном, а Хэмилтон использовал свой шанс, ничего не упустив. Он воспользовался моментом, чтобы укрепить свои позиции. Всё остальное, включая проблемы с надежностью Ferrari, на 200% сыграло на руку Mercedes.
- Хэмилтон стал самым титулованным среди британских гонщиков. Можно ли его считать великим?
- Я избегаю сравнения гонщиков разных эпох. Это вопрос поколений. Машины, система начисления очков, число Гран При – их нельзя сравнивать. В мои времена гонщики финишировали в среднем в 75% гонок. Когда у Фанхио что-нибудь ломалось, он брал машину напарника. Джим Кларк был уникальным гонщиком, но тогда гонки были невероятно опасными. К сожалению, нельзя было даже надеяться завоевать четыре титула. Я восхищаюсь чемпионами прошлых лет, но те же чувства испытываю по отношению к Хэмилтону. Он удивлял меня с дебютного сезона в McLaren. Это гонщики одного уровня.
- Льюис отлично подходит на роль посла Формулы 1 – он мог бы повысить популярность чемпионата среди широкой публики?
- Я сожалею, что возвращаюсь к разговору о своём прошлом, но о нашей с Айртоном Сенной борьбе писали не только профильные издания, но и остальная пресса. Льюис выводит спорт на новый уровень – в социальные сети. Феттелю они не нравятся. Через социальные сети Льюис знакомит с Формулой 1 новую публику, привлекая их не только выступлениями в гонках, но и своей харизмой, характером, образом жизни. Он никого не оставляет равнодушным.
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