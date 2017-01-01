Себастьян Феттель: После финиша пришлось признать, что все закончено

В Мексике Себастьян Феттель финишировал четвертым и за два этапа до завершения сезона окончательно лишился шансов на победу в чемпионате. После гонки пилот Ferrari не скрывал, что расстроен, но нашел в себе силы поздравить Льюиса Хэмилтона с четвертым титулом.
- Себастьян, что вы чувствуете после поражения в чемпионате?
- День получился сложным. Отправляясь в Мексику, мы знали, насколько сложная задача перед нами стояла, но верили в свои шансы. До по
В целом, это уже не имеет значения – важнее всего то, что Льюис выиграл титул. Я считаю, что именно об этом должны писать в газетах и блогах – сейчас, завтра и в следующие недели. Он отлично справился со своей работой и заслужил этот результат. Льюис очень здорово провел этот сезон и в целом был лучше остальных.
- Вы действительно считаете, что упустили титул в Мексике? Или это произошло гораздо раньше?
- Я не знаю. Сезон состоит из 20 гонок, мы провели 18, по итогам которых заработали недостаточно очков. Честно говоря, я не люблю рассуждать о том, какие конкретно этапы стали решающими. В двух гонках я не финишировал, а Льюис обе их выиграл. Эти два схода дорого нам обошлись. Не знаю, можно ли было выступить сегодня лучше, но, в конце концов, это уже неважно.
- Что вы планируете сделать, чтобы настроиться на две заключительные гонки?
- Нас ждет несколько дней отдыха – это здорово. Постараемся завершить сезон с такими результатами, которые заслуживает Ferrari, заслуживает наша машина. В гонке мы были очень быстры, так что я вполне уверен, что мы добьемся результатов. Такова цель на оставшиеся Гран-при.
- Можно ли сказать, что сегодня ваш самый тяжелый день в Формуле 1?
- Я не знаю. Я не помню все свои дни в Формуле 1, но этот явно не лучший из них.
- Уже четыре года подряд вам не удаётся выиграть титул. Вы по-прежнему считаете, что сможете ещё раз стать чемпионом?
- Я не знаю, никто из нас не умеет предсказывать будущее, поэтому ответить на этот вопрос вряд ли возможно. Вдруг на следующей неделе я побегу за автобусом и переломаю себе ноги.
Конечно, я хочу однажды выиграть титул вместе с Ferrari – такова моя цель. Жаль, что не получилось в этом году. Я не знаю, что нас ждет в новом сезоне, но команда может заметно прибавить во многих областях. Если удастся это сделать, нам будет проще бороться за титул.
- Льюис лучше вас провел сезон, или у него более быстрая машина?
- Мне не нравится такая постановка вопроса. Мы боролись друг с другом напрямую, хотя у Mercedes на протяжении всего года была самая быстрая машина. Я ни в коем случае не хочу преуменьшать славу, которую он заслужил. Льюис стал чемпионом за две гонки до конца сезона – это заслуженный результат. В нашем противостоянии он оказался сильнее. Мои поздравления.
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