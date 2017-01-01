Льюис Хэмилтон: Я еще не верю, что выиграл титул

В Мексике Льюис Хэмилтон финишировал 9-м, но этого было достаточно, чтобы в четвёртый раз стать чемпионом мира, поскольку Себастьян Феттель занял только 4-е место. Хэмилтон заявил, что победа в этом чемпионате ему дороже многих других – потому что он добыл её в борьбе с Ferrari.



Льюис Хэмилтон: «Сегодня я сделал всё, что было в моих силах. Я даже не знаю, что там произошло на старте в 3-м повороте, ведь я оставил Себастьяну много места… Но потом я постарался отыграться и просто хочу поблагодарить мою семью и мою команду Mercedes – она добилась удивительных успехов за предыдущие пять лет. Я горжусь, что выступаю за эту команду!

Если честно, пока я ещё не верю в то, что выиграл четвёртый титул, хотя, конечно, гонка прошла не так, как мне бы хотелось, ведь я проиграл победителю гонки 40 или сколько там секунд? Но я не сдавался, что было очень важно, и продолжал бороться до конца…»



- Гонка была довольно странной и прошла совсем не так, как можно было ожидать

- Да, ведь перед гонкой все думали, что я настроен финишировать пятым, поскольку этого было достаточно. Как бы не так! Вчера мои дела сложились не лучшим образом, но сегодня настроение было отличное! Я хорошо стартовал, а когда в первый поворот три машины, в том числе и моя, входили одновременно, я почувствовал кураж: именно такой борьбы мне и хотелось!



По-моему, в первых двух поворотах я идеально располагал машину на трассе, поэтому показалось странным, что в меня врезался именно тот гонщик, который вёл со мной борьбу за титул. Но хуже всего было после этого отыгрываться.



Когда колесо получило прокол, мне было очень сложно входить в 4-й поворот, с управляемостью машины начались серьёзные проблемы, и я думал, что сейчас всех вынесу с трассы! Это было ужасно.



- Некоторые болельщики писали в Twitter, что Феттель сделал это нарочно, а что вы думаете?

- Я пока не видел запись этого момента, но я действительно оставил ему много места, хотя что теперь говорить – это уже не имеет никакого значения.



Как бы вы сравнили четвёртый титул с предыдущими тремя?

- Думаю, в каждой победе, в каждой выигранной поул-позиции есть что-то новое, что-то своё. Мне не наскучило побеждать, потому что все они не похожи друг на друга. Каждый круг каждой гонки особенный по-своему.



Пожалуй, когда выигрываешь очередной титул, испытываешь новые ощущения – возможно потому, что сейчас в моей жизни некий новый период. Эта победа воспринимается как одна из самых лучших – из-за того, что мы сражались с другой командой. Ferrari – легендарная команда, а Себастьян – четырёхкратный чемпион мира. Если бы я выиграл титул в борьбе с кем-то, кто ни разу не побеждал в чемпионате, радость была бы не такой полной. Хочется, чтобы тебя сравнивали с гонщиком, у которого больше всего заслуг.



- Вы же собираетесь выступать в Формуле 1 ещё не один год?

- Вы всегда задаёте мне этот вопрос. Ещё никогда гонки не приносили мне такого удовольствия. Неважно, несколько лет я собираюсь выступать, два года или только один – главное, в следующем сезоне я ещё буду тут и надеюсь остаться ещё на какое-то время после этого. После Формулы 1 жизнь будет продолжаться ещё долго, но я не хочу приближать этот период, потому что лучшее время моей жизни – именно сейчас. После завершения карьеры в Формуле 1 будет много интересного, и я уже готовлюсь к этому, но выступать в гонках мне нравится больше, чем когда-либо.