Льюис Хэмилтон: Я еще не верю, что выиграл титул

В Мексике Льюис Хэмилтон финишировал 9-м, но этого было достаточно, чтобы в четвёртый раз стать чемпионом мира, поскольку Себастьян Феттель занял только 4-е место. Хэмилтон заявил, что победа в этом чемпионате ему дороже многих других – потому что он добыл её в борьбе с Ferrari.
Льюис Хэмилтон: «Сегодня я сделал всё, что было в моих силах. Я даже не знаю, что там произошло на старте в 3-м повороте, ведь я оставил Себастьяну много места… Но потом я постарался отыграться и просто хочу поблагодарить мою семью и мою команду Mercedes – она добилась удивительных успехов за предыдущие пять лет. Я горжусь, что выступаю за эту команду!
Если честно, пока я ещё не верю в то, что выиграл четвёртый титул, хотя, конечно, гонка прошла не так, как мне бы хотелось, ведь я проиграл победителю гонки 40 или сколько там секунд? Но я не сдавался, что было очень важно, и продолжал бороться до конца…»
- Гонка была довольно странной и прошла совсем не так, как можно было ожидать
- Да, ведь перед гонкой все думали, что я настроен финишировать пятым, поскольку этого было достаточно. Как бы не так! Вчера мои дела сложились не лучшим образом, но сегодня настроение было отличное! Я хорошо стартовал, а когда в первый поворот три машины, в том числе и моя, входили одновременно, я почувствовал кураж: именно такой борьбы мне и хотелось!
По-моему, в первых двух поворотах я идеально располагал машину на трассе, поэтому показалось странным, что в меня врезался именно тот гонщик, который вёл со мной борьбу за титул. Но хуже всего было после этого отыгрываться.
Когда колесо получило прокол, мне было очень сложно входить в 4-й поворот, с управляемостью машины начались серьёзные проблемы, и я думал, что сейчас всех вынесу с трассы! Это было ужасно.
- Некоторые болельщики писали в Twitter, что Феттель сделал это нарочно, а что вы думаете?
- Я пока не видел запись этого момента, но я действительно оставил ему много места, хотя что теперь говорить – это уже не имеет никакого значения.
Как бы вы сравнили четвёртый титул с предыдущими тремя?
- Думаю, в каждой победе, в каждой выигранной поул-позиции есть что-то новое, что-то своё. Мне не наскучило побеждать, потому что все они не похожи друг на друга. Каждый круг каждой гонки особенный по-своему.
Пожалуй, когда выигрываешь очередной титул, испытываешь новые ощущения – возможно потому, что сейчас в моей жизни некий новый период. Эта победа воспринимается как одна из самых лучших – из-за того, что мы сражались с другой командой. Ferrari – легендарная команда, а Себастьян – четырёхкратный чемпион мира. Если бы я выиграл титул в борьбе с кем-то, кто ни разу не побеждал в чемпионате, радость была бы не такой полной. Хочется, чтобы тебя сравнивали с гонщиком, у которого больше всего заслуг.
- Вы же собираетесь выступать в Формуле 1 ещё не один год?
- Вы всегда задаёте мне этот вопрос. Ещё никогда гонки не приносили мне такого удовольствия. Неважно, несколько лет я собираюсь выступать, два года или только один – главное, в следующем сезоне я ещё буду тут и надеюсь остаться ещё на какое-то время после этого. После Формулы 1 жизнь будет продолжаться ещё долго, но я не хочу приближать этот период, потому что лучшее время моей жизни – именно сейчас. После завершения карьеры в Формуле 1 будет много интересного, и я уже готовлюсь к этому, но выступать в гонках мне нравится больше, чем когда-либо.
08:33 Себастьян Феттель: После финиша пришлось признать, что все закончено 29 | Формула-1
08:23 Льюис Хэмилтон: Я еще не верю, что выиграл титул 67 | Формула-1
08:05 Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон завоевал титул 87 | Формула-1 / Главные новости спорта
07:21 Базель. Федерер победил в финале Дель Потро 99 | Теннис
07:05 Итоговый турнир WTA. Обзор финала Каролин Возняцки - Винус Уильямс (Видео) 95 | Теннис / Видео
06:45 Итоговый турнир WTA. Возняцки в финале победила Винус Уильямс 106 | Теннис / Главные новости спорта
08:29 Джошуа досрочно победил Такама 553 | Бокс / Главные новости спорта
22:45 Джошуа: Нужно забыть о победе над Кличко, Такам – боец совершенно иного типа 369 | Бокс
22:31 Формула-1. Гран-при Мексики. Себастьян Феттель выиграл квалификацию 318 | Формула-1
20:39 Берни Экклстоун: Я наслаждался своей жизнью 158 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (455)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.