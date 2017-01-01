Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон завоевал титул

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики состоялась гонка.



Победил голландский пилот из команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, проехав 305.354 км (71 круг) за 1 час 36 минут 26.552 секунды. Для него эта победа стала второй в сезоне и третьей в карьере.

Вторым финишировал финн Валттери Боттас (Mercedes), проиграв победителю 19.678 секунды. Третьим на подиум поднялся финн Кими Райкконен (Ferrari) с отставанием в 54.007 секунды.



Автором лучшего круга стал Себастьян Феттель, проехав 68-й круг за 1 минуту 18.785 секунды.



Отметим, что лишь трое гонщиков финишировали в одном круге с победителем гонки.



Два претендента на титул Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Себастьян Феттель (Ferrari) столкнулись на первом круге и были вынуждены прорываться из глубины пелотона. Стартовавший с поула Феттель финишировал четвертым - +70.078, а Хэмилтон — девятым с отставанием в 1 круг. Британцу этого хватило, чтобы досрочно, за два этапа до окончания сезона, гарантировать себе победу в личном зачете и стать четырехкратным чемпионом мира. По этому показателю он сравнялся с Себастьяном Феттелем и Аленом Простом.



Не финишировали пять гонщиков: Даниэль Риккардо (Red Bull), Брендон Хартли (Toro Rosso), Маркус Эрикссон (Sauber) и оба гонщика из команды Renault Sport Formula 1 Team - Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс.



Кубок конструкторов команда Mercedes AMG Petronas F1 Team завоевала еще на прошлом этапе – Гран-при США в Остине.



Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 29 октября

Гонка (305.354 км, 71 круг)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:36:26.552

2. Валттери Боттас (Mercedes) +19.678

3. Кими Райкконен (Ferrari) +54.007

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +70.078

5. Эстебан Окон (Force India) +1 круг

6. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг

7. Серхио Перес (Force India) +1 круг

8. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

9. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1 круг

10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1 круг

11. Фелипе Масса (Williams) +1 круг

12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг

13. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг

14. Паскаль Верляйн (Sauber) +2 круга

15. Ромен Грожан (Haas) +2 круга



Лучший круг: Себастьян Феттель (Ferrari) 1:18.785 (68 круг, 196.6 км/ч)



Не финишировали:

Даниэль Риккардо (Red Bull) — 5-й круг

Нико Хюлькенберг (Renault — 24-й

Брендон Хартли (Toro Rosso) — 30-й

Маркус Эрикссон (Sauber) — 55-й

Карлос Сайнс (Renault) — 59-й



Положение в чемпионате (после 18-го этапа)

Личный зачет

1 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 333 очка

2 (2). Себастьян Феттель (Ferrari) - 277

3 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 262

4 (4). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 192

5 (5). Кими Райкконен (Ferrari) – 178

6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 148

7 (7). Серхио Перес (Force India) – 92

8 (8). Эстебан Окон (Force India) - 83

9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 54

10 (12). Лэнс Стролл (Williams) - 40

11 (10). Фелипе Масса (Williams) - 36

12 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 34

13 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 28

14 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 19

15 (15). Стоффель Вандорн (McLaren) - 13

16 (16). Фернандо Алонсо (McLaren) – 11

17 (17). Палмер (Renault) - 8

18 (18). Паскаль Верляйн (Sauber) - 5

19 (19). Даниил Квят (Toro Rosso) - 5



Кубок конструкторов

1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 595 очков

2 (2). Scuderia Ferrari – 455

3 (3). Red Bull Racing – 340

4 (4). Sahara Force India F1 Team – 175

5 (5). Williams Martini Racing – 76

6 (6). Scuderia Toro Rosso –53

7 (7). Renault Sport Formula 1 Team – 48

8 (8). Haas F1 Team – 47

9 (9). McLaren Honda Formula 1 Team - 24

10 (10). Sauber F1 Team – 5



(В скобках указано положение гонщика после предыдущего этапа)