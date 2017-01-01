Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон завоевал титул

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики состоялась гонка.
Победил голландский пилот из команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, проехав 305.354 км (71 круг) за 1 час 36 минут 26.552 секунды. Для него эта победа стала второй в сезоне и третьей в карьере.
Вторым финишировал финн Валттери Боттас (Mercedes), проиграв победителю 19.678 секунды. Третьим на подиум поднялся финн Кими Райкконен (Ferrari) с отставанием в 54.007 секунды.
Автором лучшего круга стал Себастьян Феттель, проехав 68-й круг за 1 минуту 18.785 секунды.
Отметим, что лишь трое гонщиков финишировали в одном круге с победителем гонки.
Два претендента на титул Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Себастьян Феттель (Ferrari) столкнулись на первом круге и были вынуждены прорываться из глубины пелотона. Стартовавший с поула Феттель финишировал четвертым - +70.078, а Хэмилтон — девятым с отставанием в 1 круг. Британцу этого хватило, чтобы досрочно, за два этапа до окончания сезона, гарантировать себе победу в личном зачете и стать четырехкратным чемпионом мира. По этому показателю он сравнялся с Себастьяном Феттелем и Аленом Простом.
Не финишировали пять гонщиков: Даниэль Риккардо (Red Bull), Брендон Хартли (Toro Rosso), Маркус Эрикссон (Sauber) и оба гонщика из команды Renault Sport Formula 1 Team - Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс.
Кубок конструкторов команда Mercedes AMG Petronas F1 Team завоевала еще на прошлом этапе – Гран-при США в Остине.
Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 29 октября
Гонка (305.354 км, 71 круг)
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:36:26.552
2. Валттери Боттас (Mercedes) +19.678
3. Кими Райкконен (Ferrari) +54.007
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +70.078
5. Эстебан Окон (Force India) +1 круг
6. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг
7. Серхио Перес (Force India) +1 круг
8. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
9. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1 круг
10. Фернандо Алонсо (McLaren) +1 круг
11. Фелипе Масса (Williams) +1 круг
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг
13. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг
14. Паскаль Верляйн (Sauber) +2 круга
15. Ромен Грожан (Haas) +2 круга
Лучший круг: Себастьян Феттель (Ferrari) 1:18.785 (68 круг, 196.6 км/ч)
Не финишировали:
Даниэль Риккардо (Red Bull) — 5-й круг
Нико Хюлькенберг (Renault — 24-й
Брендон Хартли (Toro Rosso) — 30-й
Маркус Эрикссон (Sauber) — 55-й
Карлос Сайнс (Renault) — 59-й
Положение в чемпионате (после 18-го этапа)
Личный зачет
1 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 333 очка
2 (2). Себастьян Феттель (Ferrari) - 277
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 262
4 (4). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 192
5 (5). Кими Райкконен (Ferrari) – 178
6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 148
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 92
8 (8). Эстебан Окон (Force India) - 83
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 54
10 (12). Лэнс Стролл (Williams) - 40
11 (10). Фелипе Масса (Williams) - 36
12 (11). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 34
13 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 28
14 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 19
15 (15). Стоффель Вандорн (McLaren) - 13
16 (16). Фернандо Алонсо (McLaren) – 11
17 (17). Палмер (Renault) - 8
18 (18). Паскаль Верляйн (Sauber) - 5
19 (19). Даниил Квят (Toro Rosso) - 5
Кубок конструкторов
1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team – 595 очков
2 (2). Scuderia Ferrari – 455
3 (3). Red Bull Racing – 340
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 175
5 (5). Williams Martini Racing – 76
6 (6). Scuderia Toro Rosso –53
7 (7). Renault Sport Formula 1 Team – 48
8 (8). Haas F1 Team – 47
9 (9). McLaren Honda Formula 1 Team - 24
10 (10). Sauber F1 Team – 5
(В скобках указано положение гонщика после предыдущего этапа)
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