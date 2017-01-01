Формула-1. Гран-при Мексики. Себастьян Феттель выиграл квалификацию

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики состоялась квалификация.



Поул завоевал немецкий гонщик Себастьян Феттель (Ferrari), проехав лучший круг с новым рекордом трассы - 1 минута 16.488 секунды. Для Феттеля это четвертый поул в сезоне и 50-й в карьере.

Второй ряд стартовой решетки займут гонщики из команды Mercedes – лидер личного зачета текущего чемпионата британец Льюис Хэмилтон - +0.446 и финн Валттери Боттас - +0.470.

С третьего ряда гонку начнут Кими Райкконен (Ferrari) +0.750 и Эстебан Окон (Force India) +0.949.



Гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 29 октября, и начнется в 21:00 по киевскому времени.



Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 28 октября

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:16.488

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.086

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.446

4. Валттери Боттас (Mercedes) +0.470

5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.750

6. Эстебан Окон (Force India) +0.949

7. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.959

8. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.978

9. Карлос Сайнс (Renault) +1.306

10. Серхио Перес (Force India) +1.319



После второго сегмента выбыли

11. Фелипе Масса (Williams)

12. Лэнс Стролл (Williams)

13. Брендон Хартли (Toro Rosso)

14. Фернандо Алонсо (McLaren)

15. Стоффель Вандорн (McLaren)



После первого сегмента выбыли

16. Маркус Эрикссон (Sauber) +2,688

17. Паскал Верляйн (Sauber) +2,845

18. Кевин Магнуссен (Haas) +2,955

19. Ромен Грожан (Haas) +2,985

20. Пьер Гасли (Toro Rosso)