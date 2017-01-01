Формула-1. Гран-при Мексики. Себастьян Феттель выиграл квалификацию

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики состоялась квалификация.
Поул завоевал немецкий гонщик Себастьян Феттель (Ferrari), проехав лучший круг с новым рекордом трассы - 1 минута 16.488 секунды. Для Феттеля это четвертый поул в сезоне и 50-й в карьере.
Второй ряд стартовой решетки займут гонщики из команды Mercedes – лидер личного зачета текущего чемпионата британец Льюис Хэмилтон - +0.446 и финн Валттери Боттас - +0.470.
С третьего ряда гонку начнут Кими Райкконен (Ferrari) +0.750 и Эстебан Окон (Force India) +0.949.
Гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 29 октября, и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 28 октября
Квалификация
1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1:16.488
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.086
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.446
4. Валттери Боттас (Mercedes) +0.470
5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.750
6. Эстебан Окон (Force India) +0.949
7. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.959
8. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.978
9. Карлос Сайнс (Renault) +1.306
10. Серхио Перес (Force India) +1.319
После второго сегмента выбыли
11. Фелипе Масса (Williams)
12. Лэнс Стролл (Williams)
13. Брендон Хартли (Toro Rosso)
14. Фернандо Алонсо (McLaren)
15. Стоффель Вандорн (McLaren)
После первого сегмента выбыли
16. Маркус Эрикссон (Sauber) +2,688
17. Паскал Верляйн (Sauber) +2,845
18. Кевин Магнуссен (Haas) +2,955
19. Ромен Грожан (Haas) +2,985
20. Пьер Гасли (Toro Rosso)
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