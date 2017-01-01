Берни Экклстоун: Я наслаждался своей жизнью

На страницах итальянской La Repubblica Берни Экклстоун, которому сегодня исполняется 87 лет, говорил о своей жизни, роли Ferrari в Формуле 1 и переменах в чемпионате мира…
- Вы – счастливый человек?
- У меня всегда было много идей и способность их реализовать. Мне очень помогли удача и встречи с выдающимися людьми. Назову двух из них – Энцо Феррари и Колина Чепмена. Они верили в меня и всегда поддерживали.
- Каким был Энцо Феррари?
- Необыкновенным, смелым, экстравагантным. Непростым, но всегда лояльным. Я многим ему обязан. Его и моя компания не случайно стали неразделимыми. Формула 1 – это Ferrari, а Ferrari – это Формула 1.
- Болельщики всегда подозревали, что FIA поддерживает Ferrari. Это так?
- Помогать Ferrari – это умно. Это всегда делалось через технический регламент. Команды важны для Формулы 1, но Ferrari важнее, поэтому за годы было сделано многое, что помогало Ferrari побеждать.
- Болельщики часто обвиняют в предвзятости Чарли Уайтинга, якобы он помогает британским командам…
- Нет. Чарли просто делает свою работу. Бывший президент FIA Макс Мосли порой помогал Ferrari, как и я. Мы все хотели побед Ferrari. Сезон, когда выиграла Ferrari, стоил дороже, чем когда побеждала другая команда. Да и команды всегда были заинтересованы в том, чтобы одолеть Ferrari. Победа в борьбе с красной машиной ценилась гораздо дороже, чем в борьбе с Sauber. Это же применимо и к текущему сезону.
- Который год побеждает Хэмилтон. В чём ошиблась Ferrari?
- Им не повезло. Они дорого заплатили за ошибки своих инженеров.
- Вы снимаете вину с Феттеля?
- В Сингапуре он делал то, что должен был. Проблемой стал отличный старт Райкконена, который лишил Ферстаппена свободы действий, что и привело к инциденту. В том инциденте нет чьей-то вины, а вот поломки Ferrari в Малайзии и Японии – следствие человеческих ошибок, за которые Ferrari приходится расплачиваться.
- Видимо, нас ждут очередные перемены в руководстве команды…
- Руководить командой Ferrari – самая сложная работа в мире. Руководить командой Ferrari при президенте Серджио Маркионне – ещё труднее. Он умён и талантлив, но любит всё контролировать.
Быть подчинённым у сильного лидера с такой харизмой очень непросто. Я не представляю, как с этим может справиться один человек, когда возникают какие-то сложности. Скорее нужны мнения двух или трёх, способных набраться мужества и объяснить президенту, что что-то идёт не так.
Маурицио отлично справляется с ролью руководителя команды, но я боюсь, что он говорит с Маркионне только тогда, когда Серджио приглашает его к разговору. И я не думаю, что это происходит часто, поэтому Маркионне вынужден доверяться другим людям. А это не очень хорошо.
- Но Тото Вольфф и Ники Лауда при этом отлично ладят…
- Да, но не стоит забывать, что они заранее знали, что получат преимущество с гибридными силовыми установками.
Ключевым фактором стало участие Росса Брауна в рабочей группе FIA, когда решался вопрос о том, какими станут моторы в 2014-м. Росс точно знал, что происходит. Он вошел в рабочую группу не потому, что был отличным инженером – он представлял интересы Ferrari. А потом ушел в Mercedes, вместе с ноу-хау.?
- Вам понравилась церемония представления гонщиков в Остине?
- Возможно, это хорошо для американцев, но не для Формулы 1. Я получил множество сообщений. Кто-то писал мне, что ждал – вот-вот появится Белоснежка. Я построил пятизвёздочный ресторан, они превращают его в очередной Макдональдс.
Если бы я увидел двух пилотов в розовых комбинезонах, я бы отправил их переодеться. Гонщики не должны так одеваться. В Формуле 1 гонщики должны выглядеть, как настоящие мачо.
В Liberty Media заплатили много денег за Формулу 1, но не стали советоваться со мной или с Паскуале [Латтунедду – «правая рука» Экклстоуна] о том, как действовать. У них было какое-то своё представление. Они говорили, что хотят проводить шесть Гран При в США. Теперь поняли, насколько это непросто, и больше не поднимают эту тему.
- Жан Тодт – он какой?
- Сложный. Много работает. Хочет быть известным. Думаю, он хотел бы стать премьер-министром Франции.
- Кого бы вы посоветовали взять Маркионне?
- Чарли Уайтинга. Он отлично во всём разбирается, к тому же у него не было бы слишком большого обязательного отпуска. (смеётся)
Отпустив Будковски, в FIA допустили ошибку. У него должен быть очень большой обязательный отпуск. Он знает все секреты команд – и теперь принесёт их в Renault.
- Кто победит в следующем сезоне?
- Mercedes. У них есть средства, чтобы сделать то, что они хотят. В этом году борьба была напряженной, но они могли прибавить в любой момент.
- Кого вы сегодня считаете лучшим из гонщиков?
- Ферстаппена.
- Как вы оцениваете наложенный на него штраф за обгон Райкконена?
- Это безусловная ошибка. При мне такого бы не было. Правила Формулы 1 должны трактовать не юристы, а гонщики с опытом. Кроме того, там был финский стюард, когда-то выступавший за Ferrari.
- Вам исполнилось 87 лет. Оглядываясь назад, что вы думаете о прожитом?
- Я сделал много хорошего, заработал много денег, познакомился с невероятными людьми – с настоящими лидерами, гениями, героями, готовыми рискнуть всем ради своей страсти. Я наслаждался своей жизнью.
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