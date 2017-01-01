Формула-1. Гран-при Мексики. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики состоялась третья сессия свободных заездов.



Протокол возглавил голландский гонщик из Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который проехал 20 кругов и лучший из них с новым рекордом трассы – 1 минута 17.113 секунды. Лидер личного зачета текущего чемпионата британский гонщик команды Mercedes AMG F1 Льюис Хэмилтон (23 круга) показал второе время, уступив лидеру тренировку 0.075 секунды. Первую тройку замкнул немецкий гонщик за рулем Ferrari Себастьян Феттель (21) с отставанием 0.117 секунды.



Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты шести гонщиков.



Квалификация Гран-при Мексики начнется в 21:00 по киевскому времени.



Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 28 октября

Третья сессия свободных заездов

1. Макс Ферстаппен (Red Bull – 1:17.113 (20 кругов)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - +0.075 (23)

3. Себастьян Феттель (Ferrari) - +0.117 (21)

4. Валттери Боттас (Mercedes) - +0.170 (18)

5. Даниэль Риккардо (Red Bull) - +0.248 (10)

6. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.404 (270

7. Серхио Перес (Force India) - +0.927 (20)

8. Эстебан Окон (Force India) - +1.052 (18)

9. Карлос Сайнс-младший (Renault) - +1.095 (21)

10. Нико Хюлькенберг (Renault ) – 1.267 (21)

11. Брендон Хартли (Toro Rosso) - +1.489 (23)

12. Фелипе Масса (Williams) - +1.577 (23)

13. Лэнс Стролл (Williams) - +1.953 (20)

14. Кевин Магнуссен (Haas) - +2.092 (19)

15. Маркус Эрикссон (Sauber) - +2.218 (27)

16. Фернандо Алонсо (McLaren) - +2.452 (22)

17. Ромен Грожан (Haas) - +2.473 (22)

18. Паскаль Верляйн (Sauber) - +2.713 (16)

19. Стоффель Вандорн (McLaren) - +2.917 (25)

20. Пьер Гасли (Toro Rosso) - без времени (2)