Формула-1. Гран-при Мексики. Даниэль Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездов

В Мехико на автодроме имени братьев Родригес на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики состоялась вторая сессия свободных заездов.
Протокол возглавил австралийский гонщик из Red Bull Даниэль Риккардо, который проехал 26 кругов и лучший из них с новым рекордом трассы – 1 минута 17.801 секунды. Лидер личного зачета текущего чемпионата британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон (40 кругов) показал второе время, уступив лидеру тренировку 0.131 секунды. Первую тройку замкнул напарник Риккардо - Макс Ферстаппен (17) с отставанием в 0.163 секунды.
Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты восьми гонщиков.
Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 28 октября, и начнутся в 18:00 и 21:00 соответственно по киевскому времени.
Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 27 октября
Первая сессия свободных заездов
1. Даниэль Риккардо (Red Bull) — 1:17.801 (26 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.131 (40)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.163 (17)
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.250 (35)
5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.341 (40)
6. Валттери Боттас (Mercedes) +0.498 (43)
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +0.707 (26)
8. Серхио Перес (Force India) +0.927 (41)
9. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.974 (19)
10. Эстебан Окон (Force India) +1.021 (42)
11. Карлос Сайнс (Renault) +1.259 (30)
12. Фелипе Масса (Williams) +1.405 (37)
13. Брендон Хартли oro Rosso) +1.622 (40)
14. Лэнс Стролл (Williams) +1.723 (42)
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.043 (32)
16. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.505 (38)
17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.517 (35)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.561 (38)
19. Пьер Гасли (oro Rosso) +3.944 (10)
20. Ромен Грожан (Haas) +7.725 (3)
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