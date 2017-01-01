На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Формула-1. Гран-при Мексики. Даниэль Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Гран-при Мексики. Даниэль Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездовВ Мехико на автодроме имени братьев Родригес на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики состоялась вторая сессия свободных заездов.

Протокол возглавил австралийский гонщик из Red Bull Даниэль Риккардо, который проехал 26 кругов и лучший из них с новым рекордом трассы – 1 минута 17.801 секунды. Лидер личного зачета текущего чемпионата британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон (40 кругов) показал второе время, уступив лидеру тренировку 0.131 секунды. Первую тройку замкнул напарник Риккардо - Макс Ферстаппен (17) с отставанием в 0.163 секунды.

Отметим, что в секундное отставание от лидера тренировки уместились результаты восьми гонщиков.

Третья сессия свободных заездов и квалификация состоятся в субботу, 28 октября, и начнутся в 18:00 и 21:00 соответственно по киевскому времени.

Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 27 октября
Первая сессия свободных заездов
1. Даниэль Риккардо (Red Bull) — 1:17.801 (26 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.131 (40)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.163 (17)
4. Себастьян Феттель (Ferrari) +0.250 (35)
5. Кими Райкконен (Ferrari) +0.341 (40)
6. Валттери Боттас (Mercedes) +0.498 (43)
7. Фернандо Алонсо (McLaren) +0.707 (26)
8. Серхио Перес (Force India) +0.927 (41)
9. Нико Хюлькенберг (Renault) +0.974 (19)
10. Эстебан Окон (Force India) +1.021 (42)
11. Карлос Сайнс (Renault) +1.259 (30)
12. Фелипе Масса (Williams) +1.405 (37)
13. Брендон Хартли oro Rosso) +1.622 (40)
14. Лэнс Стролл (Williams) +1.723 (42)
15. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.043 (32)
16. Паскаль Верляйн (Sauber) +2.505 (38)
17. Кевин Магнуссен (Haas) +2.517 (35)
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.561 (38)
19. Пьер Гасли (oro Rosso) +3.944 (10)
20. Ромен Грожан (Haas) +7.725 (3)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Гран-при Мексики. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Мексики. Феттель – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Мексики. Росберг – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Мексики. Росберг – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Мексики. Валттери Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Мексики. Ферстаппен — лучший в первой сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Сингапура. Ферстаппен – лучший в третьей сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Формула-1. Гран-при Мексики. Даниэль Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездов
Формула-1. Гран-при Мексики. Валттери Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов
Хэмилтон: Я буду гоняться еще минимум пару лет
Себастьян Феттель: Шансы еще есть
Формула-1. Гран-при Мексики: Превью этапа

Последние новости спорта

08:56 WBSS. Бремер победил Бранта и вышел в полуфинал (Видео боя) 138 | Бокс / Видео

08:19 Джошуа: Цель — звание абсолютного чемпиона мира до конца 2018 года 110 | Бокс

08:02 Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания 143 | Бокс / Фото

07:29 Формула-1. Гран-при Мексики. Даниэль Риккардо – лучший во второй сессии свободных заездов 115 | Формула-1

19:49 Формула-1. Гран-при Мексики. Валттери Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов 233 | Формула-1

17:36 Назван самый дорогой спортсмен-бренд 192 | Новости спорта

17:14 Омельчук и Коростылев – призеры финала Кубка мира в стрельбе из пистолета 234 | Стрельба / Главные новости спорта

16:48 Хэмилтон: Я буду гоняться еще минимум пару лет 145 | Формула-1

16:33 Себастьян Феттель: Шансы еще есть 129 | Формула-1

16:11 Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла первую ракетку мира Хапеп, но в полуфинал не пробилась 181 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

ВИДЕО

WBSS. Бремер победил Бранта и вышел в полуфинал (Видео боя)

Джошуа – Такам: Дуэль взглядов (Видео, Фото)

Шабранский: Бой с Ковалевым - это большой вызов для меня (Видео)

Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи (Видео)

Итоговый турнир WTA. Свитолина – Возняцки (Видеообзор матча)

НХЛ. Форвард «Торонто» порезал лицо коньком защитнику «Лос-Анджелеса» (Видео)

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя)





Топ-новости недели

Омельчук и Коростылев – призеры финала Кубка мира в стрельбе из пистолета
Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла первую ракетку мира Хапеп, но в полуфинал не пробилась
Ковалев и Шабранский оспорят вакантный титул WBO
Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал
Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла Гарсии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (434)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги