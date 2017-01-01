Формула-1. Гран-при Мексики. Валттери Боттас – лучший в первой сессии свободных заездов

Сегодня, 27 в Мехико на автодроме имени братьев Родригес стартовал 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики. Состоялась первая сессия свободных заездов.



Протокол возглавил финский пилот из команды Mercedes AMG F1 Валттери Боттас, который проехал 42 круга и лучший из них за 1 минуту 17.824 секунды. Лидер личного зачета текущего чемпионата британец Льюис Хэмилтон (35) показал второе время, уступив напарнику 0.466 секунды. Первую тройку замкнул бельгийский гонщик из Mercedes AMG F1 Макс Ферстеппен (16) с отставанием от лидера тренировки 0.571 секунды.



Отметим, что пять гонщиков проехали круг быстрее прежнего абсолютного рекорда трассы.



Вторая сессия свободных заездов начнется в 22:00 по киевскому времени.



Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 27 октября

Первая сессия свободных заездов

1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1:17.824 (42 круга)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0.466 (35)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.571 (16)

4. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0.597 (28)

5. Себастьян Феттель (Ferrari) -+0.762 (28)

6. Кими Райкконен (Ferrari) +1.184 (27)

7. Серхио Перес (Force India) +1.416 (21)

8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.522 (20)

9. Фелипе Масса (Williams) + 1.619 (32)

10. Нико Хюлькенберг (Renault) +1.728 (19)

11. Карлос Сайнс (Renault) +1.730 (24)

12. Лэнс Стролл (Williams) +1.948 (34)

13. Кевин Магнуссен (Haas) +2.820 (16)

14. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.147 (30)

15. Антонио Джовинацци (Haas) +3.445 (26)

16. Шарль Леклер (Sauber) +3.622 (28)

17. Шон Гелаэл (Toro Rosso) +3.815 (29)

18. Брендон Хартли (Toro Rosso) +3.923 (10)

19. Альфонсо Селис (Force India) +4.518 (17)

20. Стоффель Вандорн (McLaren) без времени (3)