Хэмилтон: Я буду гоняться еще минимум пару лет

Льюис Хэмилтон рассказал журналистам о том, как провёл время после победы в Остине и прокомментировал желание Даниэля Риккардо выступать с ним в одной команде.



- Даниэль Риккардо говорил, что хотел бы выступать в одной команде с вами – можете это как-то прокомментировать?

- Если честно, я не возражаю против любого напарника. По-моему, я уже выступал в одной команде с лучшим гонщиком, это было, когда моим напарником был Фернандо Алонсо. Думаю, всё это интересно и здорово, и когда кто-то так говорит, я воспринимаю это как комплимент. Но ещё не факт, что я действительно верю, что кто-то хочет выступать вместе со мной, поскольку это не всегда такой уж приятный вариант для другого человека.



Но в каких-то ситуациях сильный напарник – это неплохо, потому что он помогает тебе расти. Например, напарник Даниэля – прекрасный гонщик, и понятно, что Риккардо приходится напряжённо работать, чтобы опередить Макса Ферстаппена. Прежде чем соревноваться с остальными, сначала всегда нужно одолеть своего напарника.



Впрочем, Даниэль – великолепный профессионал, и я буду рад, если нам доведётся выступать в одной команде, он – яркая личность и всегда создаёт в команде хорошее настроение. Но у меня хороший напарник, Валттери Боттас, и мне нравится с ним работать. Хотя в чемпионате много пилотов, с которыми я был бы рад сотрудничать.



В общем, я готов выступать в одной команде с любым гонщиком мира, при условии, что атмосфера в команде остаётся позитивной. Я считаю, что очень важно сохранить гармонию в команде, это очень важный фактор, чтобы работа приносила всем удовольствие.



- Как вы провели время после победы в Гран При США?

- Я должен был улететь из Остина вечером в воскресенье, но решил остаться, потому что очень много людей приехали туда, чтобы поддержать меня. Сначала я отправился в ресторан вместе с друзьями и семьёй, а потом поехал в другое заведение, чтобы вместе с командой отпраздновать победу в Кубке конструкторов.



В ресторане Pete’s Piano Dueling Bar был устроен настоящий праздник – команда там отмечает успех каждый год. Мне такие заведения нравятся, так что мы здорово погуляли, и многие были изрядно навеселе. А на следующий день рано утром я улетел в Лос-Анджелес, где в понедельник проходили кое-какие съёмки. Во вторник у меня был ряд деловых встреч в рамках одного моего творческого проекта, который уже близок к осуществлению. Может, я и хотел бы вам о нём рассказать, но не могу!

(смеётся)



Потом, тоже во вторник, вновь были съёмки, всё это продолжалось до двух или трёх часов ночи, а потом я проснулся в пять утра, чтобы вылететь в Мексику. Вчера я целый день работал с нашими спонсорами из компании Petronas, а сегодня я тут, на трассе.



- У вас весьма разнообразные интересы – вы уже подумываете об отставке? Можете представить свою жизнь без Формулы 1?

- Я запросто могу такое представить, но пока об этом речь не идёт. Сейчас происходят разные интересные вещи, которые лишь сделают мою жизнь в Формуле 1 полнее и богаче. Эти проекты тоже были спланированы заранее и развивались параллельно с моими выступлениями в гонках.



- Но как долго ещё вы собираетесь выступать в Формуле 1? Собираетесь подписывать следующий контракт?

- Однозначно, я не собираюсь выступать здесь до 40 лет! (смеётся) Такое вряд ли произойдёт. Не знаю, разные бывают настроения. Иногда мне кажется, что можно было бы и об отставке подумать, но ведь дороги назад уже не будет. Не могу сказать, как долго. Предвижу, что ещё буду гоняться как минимум пару лет.