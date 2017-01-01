На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Хэмилтон: Я буду гоняться еще минимум пару лет

Хэмилтон: Я буду гоняться еще минимум пару летЛьюис Хэмилтон рассказал журналистам о том, как провёл время после победы в Остине и прокомментировал желание Даниэля Риккардо выступать с ним в одной команде.

- Даниэль Риккардо говорил, что хотел бы выступать в одной команде с вами – можете это как-то прокомментировать?
- Если честно, я не возражаю против любого напарника. По-моему, я уже выступал в одной команде с лучшим гонщиком, это было, когда моим напарником был Фернандо Алонсо. Думаю, всё это интересно и здорово, и когда кто-то так говорит, я воспринимаю это как комплимент. Но ещё не факт, что я действительно верю, что кто-то хочет выступать вместе со мной, поскольку это не всегда такой уж приятный вариант для другого человека.

Но в каких-то ситуациях сильный напарник – это неплохо, потому что он помогает тебе расти. Например, напарник Даниэля – прекрасный гонщик, и понятно, что Риккардо приходится напряжённо работать, чтобы опередить Макса Ферстаппена. Прежде чем соревноваться с остальными, сначала всегда нужно одолеть своего напарника.

Впрочем, Даниэль – великолепный профессионал, и я буду рад, если нам доведётся выступать в одной команде, он – яркая личность и всегда создаёт в команде хорошее настроение. Но у меня хороший напарник, Валттери Боттас, и мне нравится с ним работать. Хотя в чемпионате много пилотов, с которыми я был бы рад сотрудничать.

В общем, я готов выступать в одной команде с любым гонщиком мира, при условии, что атмосфера в команде остаётся позитивной. Я считаю, что очень важно сохранить гармонию в команде, это очень важный фактор, чтобы работа приносила всем удовольствие.

- Как вы провели время после победы в Гран При США?
- Я должен был улететь из Остина вечером в воскресенье, но решил остаться, потому что очень много людей приехали туда, чтобы поддержать меня. Сначала я отправился в ресторан вместе с друзьями и семьёй, а потом поехал в другое заведение, чтобы вместе с командой отпраздновать победу в Кубке конструкторов.

В ресторане Pete’s Piano Dueling Bar был устроен настоящий праздник – команда там отмечает успех каждый год. Мне такие заведения нравятся, так что мы здорово погуляли, и многие были изрядно навеселе. А на следующий день рано утром я улетел в Лос-Анджелес, где в понедельник проходили кое-какие съёмки. Во вторник у меня был ряд деловых встреч в рамках одного моего творческого проекта, который уже близок к осуществлению. Может, я и хотел бы вам о нём рассказать, но не могу!
(смеётся)

Потом, тоже во вторник, вновь были съёмки, всё это продолжалось до двух или трёх часов ночи, а потом я проснулся в пять утра, чтобы вылететь в Мексику. Вчера я целый день работал с нашими спонсорами из компании Petronas, а сегодня я тут, на трассе.

- У вас весьма разнообразные интересы – вы уже подумываете об отставке? Можете представить свою жизнь без Формулы 1?
- Я запросто могу такое представить, но пока об этом речь не идёт. Сейчас происходят разные интересные вещи, которые лишь сделают мою жизнь в Формуле 1 полнее и богаче. Эти проекты тоже были спланированы заранее и развивались параллельно с моими выступлениями в гонках.

- Но как долго ещё вы собираетесь выступать в Формуле 1? Собираетесь подписывать следующий контракт?
- Однозначно, я не собираюсь выступать здесь до 40 лет! (смеётся) Такое вряд ли произойдёт. Не знаю, разные бывают настроения. Иногда мне кажется, что можно было бы и об отставке подумать, но ведь дороги назад уже не будет. Не могу сказать, как долго. Предвижу, что ещё буду гоняться как минимум пару лет.

По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Алонсо считает Риккардо лучшим гонщиком чемпионата
Риккардо: Отношения с напарником не могут быть лучше
Баттон хотел бы быть напарником Алонсо
Хэмилтон: Феттель сам не хочет быть моим напарником
Сайнс: После ухода Ферстапена команда стала более открытой
Даниэль Риккардо: Я хочу выступать в Red Bull
Хэмилтон: Я хочу выступать столько, сколько потребуется, чтобы стать лучшим гонщиком всех времен
Риккиардо станет напарником Феттеля в следующем сезоне
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Хэмилтон: Я буду гоняться еще минимум пару лет
Себастьян Феттель: Шансы еще есть
Формула-1. Гран-при Мексики: Превью этапа
Liberty задумалась об отмене пятничных тренировок Формулы-1
Алонсо: Буду рад, если титул достанется Льюису

Последние новости спорта

17:36 Назван самый дорогой спортсмен-бренд 64 | Новости спорта

17:14 Омельчук и Коростылев – призеры финала Кубка мира в стрельбе из пистолета 93 | Стрельба / Главные новости спорта

16:48 Хэмилтон: Я буду гоняться еще минимум пару лет 61 | Формула-1

16:33 Себастьян Феттель: Шансы еще есть 74 | Формула-1

16:11 Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла первую ракетку мира Хапеп, но в полуфинал не пробилась 100 | Теннис / Главные новости спорта

15:46 Уайлдер: Cражусь с Уайтом, если контракт гарантирует мне бой с Джошуа 101 | Бокс

14:34 Хирн: Уайлдер хочет семь миллионов за бой с Уайтом 144 | Бокс

13:49 Итоговый турнир WTA. Гарсия обыграла Возняцки и сохранила шансы на выход в полуфинал 132 | Теннис

13:16 Джошуа – Такам: Дуэль взглядов (Видео, Фото) 182 | Бокс / Видео

12:28 Ковалев и Шабранский оспорят вакантный титул WBO 193 | Бокс / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

ВИДЕО

Джошуа – Такам: Дуэль взглядов (Видео, Фото)

Шабранский: Бой с Ковалевым - это большой вызов для меня (Видео)

Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи (Видео)

Итоговый турнир WTA. Свитолина – Возняцки (Видеообзор матча)

НХЛ. Форвард «Торонто» порезал лицо коньком защитнику «Лос-Анджелеса» (Видео)

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя)

НХЛ. Десятка лучших голов третьей недели сезона (Видео)





Топ-новости недели

Омельчук и Коростылев – призеры финала Кубка мира в стрельбе из пистолета
Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла первую ракетку мира Хапеп, но в полуфинал не пробилась
Ковалев и Шабранский оспорят вакантный титул WBO
Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал
Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла Гарсии








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (429)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги