Себастьян Феттель: Шансы еще есть

За три гонки до конца сезона Феттель уступает Льюису Хэмилтону 66 очков, так что уже в Мексике гонщик Mercedes может гарантировать титул, но Себастьян старается искать позитивные моменты и в такой ситуации...



Себастьян Феттель: «Это ещё не конец. Конечно, не так много теперь зависит от нас, не все складывается так, как хотелось, но мы провели очень хороший сезон. Никто не ожидал, что мы окажемся настолько сильны в начале, в середине и в конце сезона. Это очень позитивно.



Разочарование появилось несколько этапов назад, когда мы лишились шансов бороться за победу своими силами. В любом случае, мы занимаем те позиции, которые занимаем. Шанс еще есть. Мы хотим выиграть три оставшихся гонки – думаю, нам это по силам. Такова цель.



Команда проделала невероятную работу, чтобы мы оказались на тех позициях, которые занимаем сейчас. Повторюсь, никто этого не ожидал, а мы доказали, что все ошибались. Я помню, как зимой ходило много разговоров о том, что фаворитами будут Mercedes, а их соперниками станет Red Bull, но никто не ждал этого от Ferrari».



Отвечая на вопрос, что в Ferrari могут предпринять, чтобы в итоге завоевать титул, Себастьян заявил: «Поломки неизбежны, это часть гонок. Я чувствую, что мы во многом можем прибавить. Команда знает свои слабые места – некоторые из них можно устранить быстро, на другие потребуется больше времени. За последние три года мы сделали огромный шаг вперед и должны продолжать в том же духе».



Себастьян Феттель также прокомментировал разговоры о возможном переходе Даниэля Риккардо в Ferrari в 2019-м: «Решение о составе команды принимать не мне. Я хорошо знаю Даниэля и не имею ничего против него. Как настоящий гонщик, вы должны быть готовы к борьбе с любым соперником».