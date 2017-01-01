Формула-1. Гран-при Мексики: Превью этапа

27-29 октября в Мехико на автодроме имени братьев Родригес состоится 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула 1 – Гран-при Мексики.



В сезоне 2015 года мексиканский этап в третий раз вернулся в календарь чемпионата мира после 23-летнего перерыва. Масштабная реконструкция автодрома имени братьев Родригес, принявшего первый официальный Гран-при в 1963-м, позволила сохранить большую часть конфигурации исторической трассы, которая теперь соответствует самым современным стандартам.



Особенностью этапа является большая высота Мехико над уровнем моря. Автодром расположен на высоте 2285 метров, что скажется на работе силовых установок, эффективности систем охлаждения и аэродинамики, а так же на самочувствии гонщиков.



Больше всех побед (по 2) в Мексике одержали Джим Кларк (Lotus - 1963, 1967), Ален Прост (McLaren – 1988, Ferrari - 1990) и Найджел Мэнселл (Williams - 1987, 1992).



В прошлом году победный дубль сделали гонщики Mercedes. Победил, стартовавший с поула, Льюис Хэмилтон, вторым стал Нико Росберг, третьим на подиум поднялся Даниэль Риккардо (Red Bull).



Напомним, перед началом Гран-при Мексики в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон (331), опережая Себастьяна Феттеля на 66 очков.



Победитель нынешнего чемпионата в Кубке конструкторов уже определен - команда Mercedes AMG.



Фаворитом гонки в Мехико букмекеры считают Льюиса Хэмилтона (1,83). Шансы Себастьяна Феттеля оцениваются в два раза ниже (3,75)



Букмекеры перестали принимать ставки на победу в личном зачете, так как Льюису Хэмилтону в Мехико достаточно финишировать пятым, чтобы гарантировать себе победу в чемпионате.



На время проведения Гран-при Мексики по предварительному прогнозу синоптики обещают температуру воздуха до +22 С. В пятницу без осадков, и субботу и воскресенье вероятность дождя 10%.



Расписание Гран-при Мексики (время киевское)

Пятница, 27 октября

18:00 – 19:30. Первая сессия свободных заездов

22:00 – 23:30. Вторая сессия свободных заездов



Суббота, 28 октября

18:00 – 19:00. Третья сессия свободных заездов

21:00 – Квалификация



Воскресенье, 29 октября

22:00 – Гонка



Формула-1. Гран-При Мексики. 18-й этап. Мехико (Мексика). 27-29 октября

Название трассы: Автодром имени братьев Родригес (Aut?dromo Hermanos Rodr?guez)

Расположение: Мехико (Мексика)

Вместимость трибун: 110 000 мест

Длина круга: 4304 м

Количество кругов: 71

Дистанция гонки: - 305,354 км

Количество поворотов: 17



Последняя гонка - 2016 год:

Победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:40:31.402

2-е место. Нико Росберг (Mercedes) +8.354

3-е место Даниэль Риккардо (Red Bull) +20.858



Поул-позиция: Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:40.31.402

Быстрый круг: Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) - 1:21.134 (53 круг)



Больше всего побед в Гран-при:

пилот - Джим Кларк, Ален Прост, Найджел Мэнселл – по 2

команда - Lotus, McLaren, Williams – по 3