На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Liberty задумалась об отмене пятничных тренировок Формулы-1

Liberty задумалась об отмене пятничных тренировок Формулы-1В Остине спортивный директор чемпионата Росс Браун рассказал, что Liberty Media рассматривает расширение календаря Формулы-1 до 25 Гран-при. И чтобы снять нагрузку с команд, Браун предложил поменять расписание гоночного уик-энда.

«Нет смысла увеличивать количество гонок, если не все они будут качественными, – сказал Браун журналистам в Остине. – Поэтому место проведения, тип трассы и возможность провести действительно отличную гонку являются ключевыми факторами. В прошлом у нас уже были Гран-при, качество которых оставляло желать лучшего, и они исчезли из календаря, что для нашего бизнеса не очень хорошо.

Если мы добавим гонок, то у команд возникнут проблемы с логистикой. Сейчас мы изучаем формат гоночного уик-энда, чтобы понять, что нужно изменить для упрощения логистики и увеличения числа гонок».

Браун отметил, что не хотел бы менять формат воскресных заездов, но изучает идею отмены пятничных сессий: «Гонка, по моему личному мнению, очень важна, мы не рассматриваем изменение воскресного формата. Остается открытым вопрос – нужны ли нам заезды по пятницам?
Потому что, если бы у нас не было пятничных заездов, мы могли бы проводить больше гонок, с точки зрения логистики для команд так будет удобнее. С другой стороны, пятница очень важна для промоутеров и трансляций».

Браун добавил, что для Liberty Media одним из приоритетов стала помощь промоутерам Гран-при.

«Одна из вещей, которыми я горжусь в этом году – перемены в отношениях с промоутерами и гоночными трассами, – сказал он. – Сейчас мы являемся организацией, которая говорит "да", если промоутерам что-то необходимо. Мы сдвинули квалификацию [в Остине] на два часа позже. И Бобби Эпштайн [руководитель автодрома в Остине] сказал мне, что в квалификации было на 20 тысяч зрителей больше, чем когда-либо раньше.

Мы очень восприимчивы к работе с промоутерами. Уверяю, в прошлом это было далеко не так. Сейчас отношение к совместной работе совершенно иное. Я это видел. Эти ребята [Liberty] никогда не видели, что творилось в прошлом. Говорю вам, разница огромная».

По материалам: motorsport.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Спортивный директор F1: Можно проводить гораздо больше гонок
Росс Браун: Мы сделаем Формулу 1 интереснее
Райкконен призывает сократить формат уик-энда
Росс Браун: В Формуле-1 произойдет смена курса
Гран-при Южной Кореи исключен из календаря Формулы-1 на 2015 год
Формула-1. В FIA не готовы менять формат уик-энда
В Сильверстоуне хотят разорвать контракт с Формулой-1
Будущий владелец Формулы-1 хочет, чтобы Экклстоун отработал еще три года
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Liberty задумалась об отмене пятничных тренировок Формулы-1
Алонсо: Буду рад, если титул достанется Льюису
Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)
Хэмилтон: Я собираюсь выиграть все три оставшихся Гран-при
Кристиан Хорнер: Стюарды приняли плохое решение

Последние новости спорта

18:01 Лидер «Голден Стэйт» Карри оштрафован на $50 тыс. за бросок капой в судью 11 | Баскетбол

17:37 Биатлонистка Тисеева, выступающая за Молдавию, намерена вернуться в сборную Украину 41 | Биатлон

17:20 Промоутер: В бою между Гассиев – Дортикос сойдутся два лучших «крузера» в мире 57 | Бокс

17:03 Феррер проиграл Эдмунду в первом круге турнира ATP в Вене 69 | Теннис

16:03 Liberty задумалась об отмене пятничных тренировок Формулы-1 74 | Формула-1

15:48 Алонсо: Буду рад, если титул достанется Льюису 88 | Формула-1

15:30 Свитолина: Этот корт очень медленный, я полностью потеряла свой ритм 81 | Теннис

15:16 Итоговый турнир WTA. Свитолина – Возняцки (Видеообзор матча) 91 | Теннис / Видео

14:49 НХЛ. Форвард «Торонто» порезал лицо коньком защитнику «Лос-Анджелеса» (Видео) 118 | Хоккей / Видео

14:16 Диллиан Уайт: Такам слишком маленький для Джошуа, все завершится за четыре-пять раундов 142 | Бокс

Все новости

ФОТО

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

ВИДЕО

Итоговый турнир WTA. Свитолина – Возняцки (Видеообзор матча)

НХЛ. Форвард «Торонто» порезал лицо коньком защитнику «Лос-Анджелеса» (Видео)

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя)

НХЛ. Десятка лучших голов третьей недели сезона (Видео)

Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)

WBSS. Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Взвешивание (Видео)

Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео)





Топ-новости недели

Итоговый турнир WTA. Свитолина разгромно проиграла Возняцки
Украинцы завоевали 40 медалей на ЧЕ-2017 по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров
Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по велотреку
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при США (+Фото)
Стокгольм. Дель Потро стал чемпионом, обыграв в финале Димитрова








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (386)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги