Liberty задумалась об отмене пятничных тренировок Формулы-1

В Остине спортивный директор чемпионата Росс Браун рассказал, что Liberty Media рассматривает расширение календаря Формулы-1 до 25 Гран-при. И чтобы снять нагрузку с команд, Браун предложил поменять расписание гоночного уик-энда.
«Нет смысла увеличивать количество гонок, если не все они будут качественными, – сказал Браун журналистам в Остине. – Поэтому место проведения, тип трассы и возможность провести действительно отличную гонку являются ключевыми факторами. В прошлом у нас уже были Гран-при, качество которых оставляло желать лучшего, и они исчезли из календаря, что для нашего бизнеса не очень хорошо.
Если мы добавим гонок, то у команд возникнут проблемы с логистикой. Сейчас мы изучаем формат гоночного уик-энда, чтобы понять, что нужно изменить для упрощения логистики и увеличения числа гонок».
Браун отметил, что не хотел бы менять формат воскресных заездов, но изучает идею отмены пятничных сессий: «Гонка, по моему личному мнению, очень важна, мы не рассматриваем изменение воскресного формата. Остается открытым вопрос – нужны ли нам заезды по пятницам?
Потому что, если бы у нас не было пятничных заездов, мы могли бы проводить больше гонок, с точки зрения логистики для команд так будет удобнее. С другой стороны, пятница очень важна для промоутеров и трансляций».
Браун добавил, что для Liberty Media одним из приоритетов стала помощь промоутерам Гран-при.
«Одна из вещей, которыми я горжусь в этом году – перемены в отношениях с промоутерами и гоночными трассами, – сказал он. – Сейчас мы являемся организацией, которая говорит "да", если промоутерам что-то необходимо. Мы сдвинули квалификацию [в Остине] на два часа позже. И Бобби Эпштайн [руководитель автодрома в Остине] сказал мне, что в квалификации было на 20 тысяч зрителей больше, чем когда-либо раньше.
Мы очень восприимчивы к работе с промоутерами. Уверяю, в прошлом это было далеко не так. Сейчас отношение к совместной работе совершенно иное. Я это видел. Эти ребята [Liberty] никогда не видели, что творилось в прошлом. Говорю вам, разница огромная».
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